قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية الحربية للخريجين: حافظوا على التميز وطوّروا قدراتكم باستمرار
الرئيس السيسى: 2030 نهاية مدة رئاستى.. مرسي طلب 4 مليارات دولار من الجيش وسننفذ أي إجراء للدفاع عن أشقائنا في الخليج
الكلية الحربية تطور منظومتها التعليمية.. أحدث النظم العالمية لإعداد ضباط قادرين على القيادة بكفاءة
الجيش الإسرائيلي يعلّق على الاعتداء على دبلوماسيين أوروبيين قرب رام الله: تحرك القنصلية لم يُنسّق معنا
خبير علاقات دولية: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي
وزير العدل لأعضاء النيابة العامة الجدد: أنتم ضمير العدالة اليقظ ولديكم مسؤولية كبيرة
التصنيع الدفاعي والأمن السيبراني على رأس أولويات «الفنية العسكرية».. تخصصات جديدة لدعم الابتكار وحماية القدرات الرقمية
التحالف: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات استهدفت الرياض والمنطقتين الشرقية والجنوبية بالسعودية
هل يجوز للنساء دفن المرأة المسلمة؟.. دار الإفتاء توضح
ضمانات موثوقة لوقف الهجمات.. شروط إيرانية جديدة لاستئناف المفاوضات مع أمريكا
إحالة المتهم باغتصاب فتاة بورسعيد ذات الإعاقة العقلية إلى المفتي
سعر اليورو والدولار والعملات الأجنبية الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: رسائل الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية ترسخ استقرار الدولة وتؤكد أهمية إعداد كوادر وطنية قادرة

المهندس محمد مصطفى كشر
المهندس محمد مصطفى كشر
حسن رضوان

أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج الدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية حملت رسائل سياسية ووطنية بالغة الأهمية، عكست رؤية الدولة المصرية للحفاظ على استقرار مؤسساتها وصون مقدراتها، بالتوازي مع إعداد أجيال جديدة قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة في قيادة المستقبل، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب وعيًا بطبيعة التحديات الإقليمية والدولية، وتمسكًا بالثوابت الوطنية التي تحمي الدولة من المخاطر.

وقال كشر، في بيان، إن تأكيد الرئيس أن الدستور المصري لن يمس، وأن انتهاء مدة رئاسته في عام 2030 أمر محسوم، يحمل دلالة مهمة بشأن احترام الأطر الدستورية والالتزام باستقرار مؤسسات الدولة، لافتًا إلى أن حديث الرئيس عن إعداد كوادر مؤهلة لتولي المسؤوليات العامة يعكس توجهًا نحو بناء منظومة متكاملة لإعداد القيادات، تقوم على الكفاءة والخبرة والقدرة على إدارة الملفات المعقدة، بعيدًا عن المجاملة أو المحاباة، بما يعزز فرص تجديد الدماء في مؤسسات الدولة وفق معايير واضحة ومنصفة.

 أهمية الاستثمار في الإنسان المصري

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن طرح الرئيس لمسألة إعداد قيادات المستقبل يتجاوز حدود إعداد شخصيات لشغل مناصب بعينها، ليعبر عن أهمية الاستثمار في الإنسان المصري وتأهيله لفهم طبيعة الدولة ومؤسساتها ومسؤولياتها، مؤكدًا أن بناء الكوادر الوطنية يجب أن يرتكز على العلم والتخصص والنزاهة والخبرة العملية، مع إتاحة الفرصة أمام الكفاءات للمنافسة وتولي المواقع التي تتناسب مع قدراتها، بما يضمن استمرارية العمل المؤسسي ويحافظ على مصالح المواطنين ويعزز كفاءة الأداء الحكومي.

وأشار كشر إلى أن حديث الرئيس عن القوات المسلحة ودورها في حماية الأمن القومي يعيد التأكيد على أهمية تماسك مؤسسات الدولة والتفاف الشعب حولها في مواجهة التحديات، موضحًا أن الحفاظ على الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم الوطنية مسؤولية مشتركة تتطلب خطابًا واعيًا يستند إلى الحقائق، ويواجه محاولات التضليل وبث الفرقة. وشدد على أن الوعي الوطني لا ينفصل عن إدراك حجم التحديات الاقتصادية والأمنية المحيطة بمصر، وأن حماية الاستقرار تقتضي تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والمجتمع، مع ترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية والانتماء لدى الأجيال الجديدة.

وفيما يتعلق برسائل الرئيس بشأن المملكة العربية السعودية ودول الخليج، أكد كشر أن الموقف المصري يعكس ثوابت استراتيجية راسخة تقوم على وحدة المصير العربي ورفض المساس بأمن الدول الشقيقة وسيادتها، لافتًا إلى أن أمن الخليج يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري، وأن التضامن العربي في مواجهة التهديدات يمثل ضرورة لحماية استقرار المنطقة. وأضاف أن استحضار الرئيس لمواقف الأشقاء في الخليج الداعمة لمصر يعكس تقدير الدولة المصرية للعلاقات التاريخية ومواقف التضامن المتبادل، ويؤكد أهمية ترجمة هذه الروابط إلى تنسيق سياسي مستمر يحفظ مصالح الشعوب العربية ويحول دون اتساع دوائر الصراع.

وأكد أن الرسالة الأهم في كلمة الرئيس تتمثل في ضرورة الجمع بين حماية الدولة وبناء مستقبلها، من خلال إعداد قيادات تمتلك الكفاءة والوعي، والحفاظ على مؤسسات وطنية قوية، وتعزيز التماسك المجتمعي، وترسيخ الالتزام بالدستور والقانون. وشدد على أن مواجهة التحديات الراهنة لا تتحقق بالشعارات وحدها، وإنما بالعمل الجاد وتكامل الجهود وتحمل المسؤولية، مشيرا إلى أن الاستثمار في الإنسان المصري يمثل ركيزة أساسية لاستدامة الاستقرار وتحقيق التنمية وصناعة مستقبل يليق بإمكانات الدولة المصرية وتطلعات شعبها.

المهندس محمد مصطفى كشر الرئيس عبد الفتاح السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم السبت.. اعرف الكيلو بكام؟

مرتبات أكتوبر 2026

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026 رسميًا للموظفين

الرئيس عبدالفتاح السيسي

لتولي المناصب القيادية.. الرئيس السيسي يُعفي هؤلاء من شرط التدريب بالأكاديمية العسكرية

المستشار هشام بدوي

رئيس النواب يصل مقر المجلس بعد حديث السيسي عن تفويض مساندة السعودية

ترامب

«65 % اسمه محمد».. ترامب يثير الجدل بمزحة عن المسلمين خلال خطاب انتخابي

منتخب الشباب

موعد مباراة مصر والسعودية في كأس الخليج تحت 17 عامًا والقناة الناقلة

ناصر منسي

من فرحة الهدف القاتل إلى عقوبة مغلظة.. كواليس أزمة ناصر منسي في الزمالك | القصة الكاملة

سليمان عيد

في ذكراه.. سر عدم قدرة أحمد السقا على دفن سليمان عيد

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية

الرئيس السيسي:

الرئيس السيسي: حماية الوطن مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة

وليد الفراج

تاريخنا واحد وقلوبنا تنبض بحب ودين.. وليد الفراج يعبّر عن اعتزازه بالعلاقات المصرية السعودية

بالصور

لأول مرة.. ظهور بورشه Mission S و تكشف ملامح ‏السيارة الاختبارية ‏

بورشه Mission S
بورشه Mission S
بورشه Mission S

هل خدع إيلون ماسك العالم؟ حقيقة قدرات تسلا رودستر وقدرتها على الطيران

تسلا رودستر
تسلا رودستر
تسلا رودستر

لوك لافت.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها في تركيا

بوسي
بوسي
بوسي

فستان لامع.. ميس حمدان تخطف الأنظار في ثاني أيام مهرجان الجونة

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

فيديو

اول سيارة من الذهب

أول سيارة مصممة من الذهب وغبار القمر

الأسود يسيطر على الجونة

الأسود يسيطر على الجونة.. نجمات يخطـ ـفن الأنظار بإطلالات لافتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

المزيد