الرئيس السيسي: حماية الوطن مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة

أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن حماية الوطن مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة المصرية التي كانت وستظل الركيزة الأساسية في بناء الإنسان المصري ووصون هويته الوطنية.

وقال السيد الرئيس ـ خلال كلمته في الاحتفال بتخرج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية اليوم /السبت/ ـ "اسمحوا لي في البداية أن اتقدم بخاص التهنئة إلى أبنائي وبناتي الخريجين الذين ينضمون اليوم إلى صفوف القوات المسلحة المصرية، صفوف الرجال والنساء الأوفياء الذين نظروا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه".

وتوجه الرئيس السيسي بكل التقدير والاعتزاز إلى أسرهم الكريمة التي غرست في نفوسهم قيم الانتماء والوطنية والانضباط وقدمتهم لمصر ليكونوا أشداء في أداء واجبهم المقدس.

وأضاف الرئيس السيسي قائلا: "لقد أثبتت التجارب والدروس التي مرت بها المنطقة والعالم أن الحفاظ على الدولة الوطنية واستقرارها يتطلب مؤسسات قوية وقادرة على حماية مقدرات شعبها.. وفي هذا الإطار تمثل القوات المسلحة المصرية الركزية الأساسية للأمن القومي بما تضطلع به من مسؤولية حماية الوطن وصون استقراره فهي درع الوطن وسيفه".