أحمد موسى: العاصمة باريس تتحول لخراب وفوضى

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل جديدة عن أخر المستجدات في فرنسا بعد موجه من المظاهرات والاحتجاجات واعمال العنف هناك.



وقال أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأثنين، إن :“فرنسا فيها حظر تجول في خمس مدن كبرى وسرقات ونهب وفي قلب العاصمة باريس يتحول لخراب وفوضى".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن هناك احتجاجات وأعمال عنف بين الشرطة والمتظاهرين فى شوارع فرنسا تخلف دمار هائل”.

وأشار الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، إلى أن الأمن والأمان له ثمن وشهداء في مصر من الجيش والشرطة والقضاء والمدنيين.