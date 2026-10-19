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أحمد موسى: العاصمة باريس تتحول لخراب وفوضى
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: العاصمة باريس تتحول لخراب وفوضى

أحمد موسى
أحمد موسى
عادل نصار

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل جديدة عن أخر المستجدات في فرنسا بعد موجه من المظاهرات والاحتجاجات واعمال العنف هناك.
 

وقال أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأثنين، إن :“فرنسا فيها حظر تجول في خمس مدن كبرى وسرقات ونهب وفي قلب العاصمة باريس يتحول لخراب وفوضى".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن هناك احتجاجات وأعمال عنف بين الشرطة والمتظاهرين فى شوارع فرنسا تخلف دمار هائل”.

وأشار الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، إلى أن الأمن والأمان له ثمن وشهداء في مصر من الجيش والشرطة والقضاء والمدنيين.

أحمد موسى فرنسا المظاهرات الإعلامي أحمد موسى

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