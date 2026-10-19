مواطن بفيلم بمنتدى مصر 2026: قاعد وسط عيالي في الأسمرات بعد تطويرها



أشاد أحد المواطنين، خلال فيلم تسجيلي عُرض ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، بالتغييرات التي شهدتها منطقة الأسمرات عقب تطويرها، مشيرًا إلى أن المشروع أحدث تغييرًا في ظروف معيشته وحياة أسرته.

وقال المواطن، متحدثًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي: «التغيير اللي عمله نقطة حلوة، قاعد وسط عيالي في الأسمرات بعد تطويرها»، معبرًا عن تقديره لما شهده من تحسن في بيئته السكنية بعد الانتقال إلى المنطقة المطورة.

توفير فرص العمل

أكد عدد من العمال المشاركين في تنفيذ مشروعات العاصمة الجديدة، خلال عرض فيلم تسجيلي أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أهمية المشروعات في توفير فرص العمل ومصادر الرزق لآلاف الأسر المصرية.



