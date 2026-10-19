عمال بالعاصمة الجديدة أمام الرئيس السيسي: هي اللي فاتحة بيوت الناس كلها



أكد عدد من العمال المشاركين في تنفيذ مشروعات العاصمة الجديدة، خلال عرض فيلم تسجيلي أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أهمية المشروعات في توفير فرص العمل ومصادر الرزق لآلاف الأسر المصرية.

وقال العمال خلال الفيلم التسجيلي: «العاصمة الجديدة دي هي اللي فاتحة بيوت الناس كلها»، في إشارة إلى دور المشروعات في توفير فرص العمل ودعم دخول العاملين وأسرهم.

ما كان يحلم به المواطنين

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حضوره منتدى مصر 2026 لـ فيلم بعنوان "الحلم والواقع"، ويظهر فيه ما كان يحلم به المواطنين في 2014، وما تحقق في 2026.



