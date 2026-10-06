بالتعاون مع التعليم والأزهر الشريف.. محافظ أسوان يتابع جهود وحدة تكافؤ الفرص لنشر الوعي المجتمعي

تواصل وحدة تكافؤ الفرص بأسوان بقيادة سهير مكى ، بالتعاون مع المنطقة الأزهرية ومديرية التربية والتعليم والجهات المعنية، تنفيذ سلسلة من الفعاليات التوعوية والتدريبية بهدف نشر الوعى المجتمعى، وتعزيز القيم الإيجابية، ودعم بناء الشخصية، وتنمية قدرات المرأة والطلاب، بما يسهم فى تحقيق بيئة مجتمعية وتعليمية أكثر وعيًا وتماسكًا .

ويأتى ذلك تحت رعاية المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، وضمن مستهدفات رؤية أسوان 2040 للاستثمار فى رأس المال البشرى.

ندوة توعوية لمواجهة التنمر وتعزيز قبول الآخر

وفى هذا الإطار، تم تنفيذ ندوة توعوية بعنوان "احترامك لغيرك قوة " بالمعهد الأزهرى أحمد عثمان بمدينة كلابشة، للتوعية بمخاطر ظاهرة التنمر وسبل مواجهتها، حيث تناولت الندوة مفهوم التنمر وأشكاله وتأثيراته النفسية والاجتماعية على الطلاب، مع التأكيد على أهمية احترام الآخر وتقبل الاختلاف ونبذ السخرية والإساءة، وتعزيز قيم التسامح والتعاون، بما يسهم فى توفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة للطلاب.

ورشة «من أنا؟» لبناء الشخصية وتعزيز الثقة بالنفس



كما تم تنفيذ ورشة عمل بعنوان «من أنا؟» بمدرسة أحمد طه حسين الثانوية، والتى إستهدفت دعم بناء شخصية الطلاب والطالبات، وتنمية الوعى بالذات، وتعزيز الثقة بالنفس، بما يساعد على اكتشاف القدرات والإمكانات الشخصية وتشجيع الطلاب على التعبير عن أنفسهم بصورة إيجابية .

انطلاق ورشة «قوة.. وعى.. قرار» لدعم المرأة العاملة



وفى سياق متصل، انطلقت فعاليات اليوم الأول من الورشة التدريبية «قوة.. وعى.. قرار» بقاعة مجلس مدينة أسوان، والتى تستهدف تنمية قدرات ومهارات المرأة العاملة بالجهات الحكومية، وتعزيز قدرتها على التعامل مع ضغوط العمل والتحديات المختلفة بكفاءة ووعى، بما يدعم تطوير الأداء الوظيفى وتمكين المرأة وتعزيز قدراتها على اتخاذ القرارات والتعامل مع المواقف المختلفة .

الصحة النفسية والتنمية البشرية محور اليوم التدريبى



وتناول اليوم التدريبى محور "الصحة النفسية والتنمية البشرية" ، وأداره الدكتور ماجد فيكتور، خبير التدريب الدولى فى مجال التنمية البشرية، والحاصل على اعتماد كلية مانشستر ببريطانيا، وأخصائى الصحة النفسية من أكاديمية رانس الفرنسية، ومعالج الإدمان من مؤسسة الحرية المعتمدة من ASSA الأمريكية، إلى جانب عمله مديرًا للتحول الرقمى بمستشفى أسوان الجامعى.

