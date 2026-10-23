موناكو يفوز على فريبورج بثلاثية نظيفة بدوري المؤتمر الأوروبي

حقق فريق موناكو الفرنسي الفوز على فريق فرايبورج الألماني بنتيجة 3-0، ضمن منافسات مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

سجل هدفى موناكو كل من باري برونر ولامين كمارا وأنسو فاتي في الدقائق 45+2 و83 و90+2 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع موناكو رصيده للنقطة 6 ليحتل المركز السادس في ترتيب جدول مرحلة الدوري لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وتوقف رصيد فرايبورج عند النقطة 3 ليحتل المركز الـ18.

تشكيل نادي موناكو

بدأ موناكو المباراة بتشكيل مكون من:

• حراسة المرمى: لوكاس هراديكي

• خط الدفاع: فاندرسون، ساديبو ساني، جوردان تيزيه، كريستيان ماويسا

• خط الوسط: لامين كامارا، إيدن ديوب، مامادو كوليبالي، أليكسندر جولوفين

• خط الهجوم: ماثيس ديتوربي، باريس برونر

قائمة البدلاء: دينيس زكريا، ماتيس أبلين، ميكا بيريث، فيليب كون، تاكومي مينامينو، بيب كابرال، فلافيو نازينيو، محمد ساليسو، أنسو فاتي، جولز ستاويكي، أنيس صوير، إيلان توريه.

تشكيل نادي فرايبورج

• حراسة المرمى: ميو باكهاوس

• خط الدفاع: لوكاس كوبلر، ماثياس جينتير، ماكس روزنفيلدر، جوردي ماكينجو

• خط الوسط: مكسيمليانو أيغيستين، يانيك إنجلهارد، يان-نيكلاس بيست، يويتو سوزوكي، فينسينزو جريفو

• خط الهجوم: إيجور متنوفيتش

قائمة البدلاء: أنتوني يونج، باتريك أوسترهاج، ديري شيرهانت، لوكاس هولير، ريهيتو ياماموتو، سيرياك إيري، يانيك هوث، فيليب تروي، كريستيان غونتر، كيسوكي جوتو.



