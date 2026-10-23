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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موناكو يفوز على فريبورج بثلاثية نظيفة بدوري المؤتمر الأوروبي

موناكو
موناكو
إسلام مقلد

حقق فريق موناكو الفرنسي الفوز على فريق فرايبورج الألماني بنتيجة 3-0، ضمن منافسات مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

سجل هدفى موناكو كل من باري برونر ولامين كمارا وأنسو فاتي في الدقائق 45+2 و83 و90+2 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع موناكو رصيده للنقطة 6 ليحتل المركز السادس في ترتيب جدول مرحلة الدوري لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وتوقف رصيد فرايبورج عند النقطة 3 ليحتل المركز الـ18.

تشكيل نادي موناكو

بدأ موناكو المباراة بتشكيل مكون من:

• حراسة المرمى: لوكاس هراديكي
• خط الدفاع: فاندرسون، ساديبو ساني، جوردان تيزيه، كريستيان ماويسا
• خط الوسط: لامين كامارا، إيدن ديوب، مامادو كوليبالي، أليكسندر جولوفين
• خط الهجوم: ماثيس ديتوربي، باريس برونر

قائمة البدلاء: دينيس زكريا، ماتيس أبلين، ميكا بيريث، فيليب كون، تاكومي مينامينو، بيب كابرال، فلافيو نازينيو، محمد ساليسو، أنسو فاتي، جولز ستاويكي، أنيس صوير، إيلان توريه.

تشكيل نادي فرايبورج

• حراسة المرمى: ميو باكهاوس
• خط الدفاع: لوكاس كوبلر، ماثياس جينتير، ماكس روزنفيلدر، جوردي ماكينجو
• خط الوسط: مكسيمليانو أيغيستين، يانيك إنجلهارد، يان-نيكلاس بيست، يويتو سوزوكي، فينسينزو جريفو
• خط الهجوم: إيجور متنوفيتش

قائمة البدلاء: أنتوني يونج، باتريك أوسترهاج، ديري شيرهانت، لوكاس هولير، ريهيتو ياماموتو، سيرياك إيري، يانيك هوث، فيليب تروي، كريستيان غونتر، كيسوكي جوتو.


 

فرايبورج موناكو الفرنسي موناكو بطولة دوري المؤتمر الاوروبي دوري المؤتمر الاوروبي

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