ترامب يطلب من ماسك رفع القيود المفروضة على استخدام أوكرانيا لخدمة ستارلينك

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجري اتصالا هاتفيا بالملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، وطلب منه رفع القيود المفروضة على استخدام أوكرانيا لخدمة ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الصناعية، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين.

خدمة ستارلينك في أوكرانيا





ونقلت الصحيفة، عن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين، إن خدمة ستارلينك كانت تعمل بصورة أقرب إلى طبيعتها، اليوم الخميس، بعد وقت قصير من المحادثة بين ترامب وماسك.



وقال بعض المسؤولين الأوكرانيين للصحيفة إن الخدمة لم تستعد كامل قدراتها التشغيلية، لكنها كانت تعمل بسرعات أعلى من تلك المفروضة بموجب القيود.



وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال في وقت سابق، اليوم الخميس، إن سرعة ستارلينك لم تعد إلى مستواها السابق في أوكرانيا، مضيفًا أنه يأمل في إجراء محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال الأيام المقبلة.

وأفادت وول ستريت جورنال، نقلًا عن مسؤولين، بأن ترامب أبلغ ماسك استياءه من استمرار تقييد سرعة النظام عند نحو 100 ميل في الساعة، أي ما يعادل 160 كيلومترًا في الساعة.



وتستخدم أوكرانيا خدمة ستارلينك في الاتصالات الميدانية وعمليات الطائرات المسيّرة.

وأدى تقييد الخدمة عبر الأقمار الصناعية إلى إعاقة مهام الطائرات المسيّرة الأوكرانية الهجومية والدفاعية ضد روسيا.



ونفى ترامب مشاركته في اتخاذ القرار المتعلق بخفض سرعة الخدمة.

وقال روبيو للصحفيين، يوم الأربعاء، إن القرارات المتعلقة بإمكانية وصول أوكرانيا إلى ستارلينك تقع على عاتق شركة سبيس إكس، المالكة للخدمة، ورئيسها التنفيذي إيلون ماسك، وليس البيت الأبيض.

وتراجعت العلاقات بين زيلينسكي وواشنطن إلى مستويات جديدة من التوتر، بعدما أعلن ترامب التوصل إلى اتفاق لشراء الديزل الروسي، وأعفى موسكو من عقوبات جديدة.

كما طالب ترامب كييف بوقف مهاجمة مصافي النفط الروسية، ودعا الأوكرانيين إلى استبدال زيلينسكي.