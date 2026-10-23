قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يطلب من ماسك رفع القيود المفروضة على استخدام أوكرانيا لخدمة ستارلينك
القضاء الأمريكي يأمر ترامب بالخضوع للاستجواب في دعواه ضد BBC
وائل جمعة يحسم الجدل حول تجميد ياسر إبراهيم في الأهلي
تعويضات الشهداء والمصابين أمام تعديلات جديدة.. ماذا يتغير في القانون؟
زلزال بقوة 7 ريختر يضرب التبت الصينية ويودي بحياة 16 شخصا ويصيب 32
في الوقت القاتل.. ركلة جزاء تنقذ الحزم من الخسارة أمام الفيحاء في دوري روشن
بتاخدوا ملايين ومش مقدرين قيمة المكان اللي أنتوا فيه.. عدلي القيعي يفتح النار على لاعبي الأهلي
سعر عيار 14 في الصاغة الآن
رئيس الوزراء يوضح حقيقة التصريحات المتداولة والمنسوبة إليه بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية
عاوز يثير الجدل| أزهري يرد على سعد الدين الهلالي بشأن عورة المرأة أمام محارمها
التفاصيل الكاملة لضبط 521 قطعة أثرية متنوعة بحوزة شخصين في سمالوط بالمنيا .. صور
اعرف هاتقبض كام.. زيادة الحد الأدنى للمعاشات والقيمة الجديدة المستحقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تعويضات الشهداء والمصابين أمام تعديلات جديدة.. ماذا يتغير في القانون؟

مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان

تضمن مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، تعديلات تتعلق بتنظيم صرف التعويضات في حالات تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم أو حدوث الوفاة نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية.

ويأتي التعديل المقترح في ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملي للقانون رقم 16 لسنة 2018، من احتمال تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم، أو حدوث الوفاة، بعد مرور سنة على الإصابة، وهو ما استدعى إعادة النظر في القيد الزمني المرتبط بهذه الحالات.

ماذا يتضمن التعديل المقترح؟

نص مشروع القانون على أن يؤدي الصندوق، بحسب الأحوال، إلى المصاب أو أسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود مبلغ التعويض المقرر وفق أحكام القانون، أو أن يؤدي مبلغ التعويض مخصومًا منه ما تم صرفه خلال الفترة من 18 يناير 2014 وحتى تاريخ سريان القانون، وذلك لمرة واحدة.

كما نص المشروع على سريان هذا الحكم على الحالات التي سبق ضمها للصندوق، بما يوسع نطاق تطبيق الحكم المقترح ليشمل تلك الحالات.

ما الجهات المختصة بإثبات العجز؟

تضمن المشروع تحديد الجهات المختصة بإثبات نوع العجز وسببه ونسبته، سواء كان جزئيًا أو كليًا، وهي المجلس الطبي العسكري المختص، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.

ويستهدف المشروع، وفقًا لمذكرته الإيضاحية، معالجة المسائل التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، بما يدعم تحقيق أهداف الصندوق في رعاية المصابين وأسرهم وصرف التعويضات المستحقة لهم.

ولا تزال هذه الأحكام في إطار مشروع القانون المقدم من الحكومة، الذي أُحيل إلى اللجان المختصة بمجلس النواب لدراسته.

وكان المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروع القانون إلى لجنة مشتركة تضم لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، لدراسته.

صندوق تكريم شهداء مجلس النواب المستشار هشام بدوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتدى مصر

مدبولي يشرح بالتفصيل ثلاثة خيارات رئيسية أمام الدولة مع ارتفاع أسعار الطاقة

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأخير امتحانات شهر نوفمبر في المدارس لـ2 ديسمبر ..ماذا قررت التعليم؟

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: فرنسا تسجل أول إصابة بشرية بفيروس شاموندا

زيادة الحد الادنى للمعاشات

زيادة المعاشات في مصر 2027.. موعد تطبيق الحد الأدنى الجديد والفئات المستفيدة

أشرف داري

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن هدف أشرف داري

ارشيفي

الفصائل اليمنية تعلن استهداف مبنى وزارة الدفاع في العاصمة السعوديِة الرياض

والد إبراهيم فايق

أعز علي من نفسي.. إبراهيم فايق يعلن نقل والده إلى المستشفى

مودي شلاطة

تفوق على محمد هاني .. حكاية مودي شلاطة نجم القناة بعد تألقه أمام الأهلي

ترشيحاتنا

محمول

تفاصيل أحدث محمول من هونر العالمية

بي واي دي سي ليون 5 2026

أسعار بي واي دي سي ليون 5 موديل 2026 في السعودية

اخبار السيارات

أخبار السيارات | شاومي SU7 ألترا تنافس بورشه بقوة 2054 حصان .. مرسيدس مايباخ 2027 الفاخرة الجديدة

بالصور

ناهد السباعي بإطلالة أنيقة في جلسة تصوير بمهرجان الجونة

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

فيروس شاموندا في الأبقار.. أعراض خطيرة تهدد إنتاج الحليب والأجنة وطرق الوقاية

فيروس شاموندا
فيروس شاموندا
فيروس شاموندا

بالأسود والريش.. يسرا تخطف الأنظار تلفت الأنظار في جلسة تصوير خلال فاعليات الجونة

يسرا
يسرا
يسرا

طريقة تحضير بودنج قرع العسل.. حلوى سهلة وسريعة بمكونات بسيطة

طريقة تحضير بودنج قرع العسل
طريقة تحضير بودنج قرع العسل
طريقة تحضير بودنج قرع العسل

فيديو

حودة بندق

هل هيلا.. حودة بندق يغني باللهجة البدوية من فيلم نصيب

المتهم

بيوصل رسائل لطليقته.. القبض على المتهم بالتعدي على نجلته بالضرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد