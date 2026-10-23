قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يطلب من ماسك رفع القيود المفروضة على استخدام أوكرانيا لخدمة ستارلينك
القضاء الأمريكي يأمر ترامب بالخضوع للاستجواب في دعواه ضد BBC
وائل جمعة يحسم الجدل حول تجميد ياسر إبراهيم في الأهلي
تعويضات الشهداء والمصابين أمام تعديلات جديدة.. ماذا يتغير في القانون؟
زلزال بقوة 7 ريختر يضرب التبت الصينية ويودي بحياة 16 شخصا ويصيب 32
في الوقت القاتل.. ركلة جزاء تنقذ الحزم من الخسارة أمام الفيحاء في دوري روشن
بتاخدوا ملايين ومش مقدرين قيمة المكان اللي أنتوا فيه.. عدلي القيعي يفتح النار على لاعبي الأهلي
سعر عيار 14 في الصاغة الآن
رئيس الوزراء يوضح حقيقة التصريحات المتداولة والمنسوبة إليه بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية
عاوز يثير الجدل| أزهري يرد على سعد الدين الهلالي بشأن عورة المرأة أمام محارمها
التفاصيل الكاملة لضبط 521 قطعة أثرية متنوعة بحوزة شخصين في سمالوط بالمنيا .. صور
اعرف هاتقبض كام.. زيادة الحد الأدنى للمعاشات والقيمة الجديدة المستحقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القضاء الأمريكي يأمر ترامب بالخضوع للاستجواب في دعواه ضد BBC

بي بي سي
بي بي سي
إلهام عبد العزيز

 أمر قاضٍ اتحادي أمريكي، الخميس، الرئيس دونالد ترامب بالخضوع لجلسة استجواب بحلول 11 ديسمبر المقبل، في دعوى التشهير التي رفعها ضد هيئة الإذاعة البريطانية BBC، بقيمة 10 مليارات دولار، بعدما اتهمت الهيئة الرئيس الأمريكي بالمماطلة لتجنب الإجابة عن الأسئلة تحت القسم.

قضية ترامب ضد بي بي سي 

ورفضت هيئة الإذاعة البريطانية التعليق على الأمر، وكانت الهيئة قد أقرت سابقًا بأن التعديلات التي أُجريت على المقطع كانت مضللة، وقدمت اعتذارًا لترامب، لكنها تنفي مسؤوليتها عن التشهير.


ورُفعت دعوى ترامب في ديسمبر أمام محكمة اتحادية في ولاية فلوريدا، واتهم فيها هيئة الإذاعة البريطانية بتضليل المشاهدين عمدًا، لإيهامهم بأنه وجّه أنصاره إلى اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي، وذلك من خلال دمج مقاطع مختلفة من خطاب ألقاه في 6 يناير 2021.


وفي مذكرات قُدمت إلى المحكمة، اتهمت الهيئة ترامب ومحاميه بالمماطلة في الاستجابة لطلباتها المتعلقة بالسجلات وغيرها من المعلومات المتبادلة بين أطراف الدعوى خلال مرحلة تُعرف باسم تبادل الأدلة والمعلومات القانونية.


وتسعى هيئة الإذاعة البريطانية إلى الحصول على سجلات مالية من نادي مارالاجو التابع لترامب، ومن شبكة الكيانات التجارية المرتبطة به، قائلة إن هذه المعلومات ضرورية للدفاع عن نفسها في مواجهة مطالبات ترامب بالتعويضات.

ويرى محامو ترامب أن هذه الطلبات واسعة النطاق أكثر من اللازم ولا صلة لها بالقضية.

 كما نفوا، في مذكرات قُدمت إلى المحكمة، أن يكون ترامب يتجنب الخضوع للاستجواب، مؤكدين أن مسؤولياته الرئاسية ومتطلبات أمنهى يجب أن تحظى بالأولوية.


وعُرض المقطع المعدل للخطاب في برنامج بانوراما الوثائقي الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية، قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، التي فاز بها ترامب.


واستشهدت مذكرة داخلية مسربة من الهيئة بالتعديلات باعتبارها دليلًا على احتمال وجود تحيز سياسي، ما تسبب في أزمة علاقات عامة للمؤسسة وأدى إلى استقالات على مستوى قيادي رفيع.

ترامب BBC القضاء الأمريكي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتدى مصر

مدبولي يشرح بالتفصيل ثلاثة خيارات رئيسية أمام الدولة مع ارتفاع أسعار الطاقة

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأخير امتحانات شهر نوفمبر في المدارس لـ2 ديسمبر ..ماذا قررت التعليم؟

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: فرنسا تسجل أول إصابة بشرية بفيروس شاموندا

زيادة الحد الادنى للمعاشات

زيادة المعاشات في مصر 2027.. موعد تطبيق الحد الأدنى الجديد والفئات المستفيدة

ارشيفي

الفصائل اليمنية تعلن استهداف مبنى وزارة الدفاع في العاصمة السعوديِة الرياض

والد إبراهيم فايق

أعز علي من نفسي.. إبراهيم فايق يعلن نقل والده إلى المستشفى

مودي شلاطة

تفوق على محمد هاني .. حكاية مودي شلاطة نجم القناة بعد تألقه أمام الأهلي

الدولار

سعر الدولار يقترب من 55 جنيها في البنوك اليوم الخميس

ترشيحاتنا

مظاهرات حاشدة في بلجراد

بلجراد تنتفض.. عشرات الآلاف يطالبون بإسقاط حكومة "فوتشيتش" قبل انتخابات حاسمة

بورصة البحرين

تداول 8.9 مليون سهم في بورصة البحرين بقيمة 3.05 مليون دينار خلال أسبوع

الاحتجاجات في فرنسا

لصوص ينهبون متاجر آبل في فرنسا.. وأجهزة آيفون المسروقة تتحول إلى قطع غير قابلة للاستخدام

بالصور

ناهد السباعي بإطلالة أنيقة في جلسة تصوير بمهرجان الجونة

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

فيروس شاموندا في الأبقار.. أعراض خطيرة تهدد إنتاج الحليب والأجنة وطرق الوقاية

فيروس شاموندا
فيروس شاموندا
فيروس شاموندا

بالأسود والريش.. يسرا تخطف الأنظار تلفت الأنظار في جلسة تصوير خلال فاعليات الجونة

يسرا
يسرا
يسرا

طريقة تحضير بودنج قرع العسل.. حلوى سهلة وسريعة بمكونات بسيطة

طريقة تحضير بودنج قرع العسل
طريقة تحضير بودنج قرع العسل
طريقة تحضير بودنج قرع العسل

فيديو

حودة بندق

هل هيلا.. حودة بندق يغني باللهجة البدوية من فيلم نصيب

المتهم

بيوصل رسائل لطليقته.. القبض على المتهم بالتعدي على نجلته بالضرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد