شوط أول سلبي بين أياكس وأتالانتا بدوري المؤتمر الأوروبي

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي أياكس أمستردام الهولندي وأتالانتا الإيطالي بالتعادل السلبي بين الفريقين، ضمن منافسات مرحلة الدوري من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

تشكيل أياكس

• حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

• خط الدفاع: لوكاس روزا، آرون بومان، يوري باس، أوين ويندال

• خط الوسط: جورثي موكيو، سفيان أمرابط، دافي كلاسين

• خط الهجوم: جوليان براندت، أوسكار غلوخ، ماركوس ليوناردو

تشكيلة أتالانتا

• حراسة المرمى: ماركو كارنيسيكي

• خط الدفاع: راؤول بيلانوفا، توماس كريستنسن، ريليا أوبريتش، دافيد زاباكوستا

• خط الوسط: جيانلوكا جايتانو، إيدرسون

• الوسط الهجومي: إليف إلماس، شارل دي كيتيلير، نيكولا زاليفسكي

• الهجوم: جيانلوكا سكاماكا