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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تنفي صحة منشور متداول بشأن التثبيت النهائي لخطباء المكافأة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

نفت وزارة الأوقاف صحة المنشور المتداول بشأن صدور منشور يتعلق بالتثبيت النهائي لجميع خطباء المكافأة وتوفيق أوضاعهم المالية والإدارية.

المنشور المتداول غير صحيح

وتؤكد الوزارة أن ما ورد بالمنشور المتداول من قرارات وإجراءات في هذا الشأن غير صحيح، وأنه لم يصدر عنها أي بيان بهذا المضمون.

وتهيب وزارة الأوقاف بالجميع تحري الدقة، وعدم تداول الأخبار والمعلومات غير الموثقة، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الوزارة عبر منصاتها الرسمية.

الخطاب الديني

وفي سياق آخر، شارك الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، في جلسة «الخطاب الديني» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، ودولة الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء، وأدار الجلسة الإعلامي أسامة كمال، بمشاركة الدكتور محمد عبد الدايم الجندي - الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والأنبا ميخائيل - أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة و١٥ مايو.

وأعلن وزير الأوقاف خلال الجلسة عن افتتاح مركز الذكاء الاصطناعي بوزارة الأوقاف رسميًّا خلال الأسبوع المقبل، بحضور قيادات الأزهر الشريف والكنيسة المصرية ودار الإفتاء المصرية والإعلاميين وعدد من الوزراء، موضحًا أن المركز يوظف التقنيات الحديثة في إنتاج محتوى بصري يسهم في نشر القيم والأخلاق، وتعزيز الوعي، ومواجهة الفكر المتطرف والإلحاد، وترسيخ معاني الانتماء والمواطنة.

وزارة الأوقاف الأوقاف خطباء خطباء المكافأة

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