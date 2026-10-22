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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزارة الأوقاف تنفي صحة منشور متداول بشأن التثبيت النهائي لخطباء المكافأة

أئمة الأوقاف
أئمة الأوقاف
محمد شحتة

نفت وزارة الأوقاف صحة المنشور المتداول بشأن صدور منشور يتعلق بالتثبيت النهائي لجميع خطباء المكافأة وتوفيق أوضاعهم المالية والإدارية.

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان رسمي، أن ما ورد بالمنشور المتداول من قرارات وإجراءات في هذا الشأن غير صحيح، وأنه لم يصدر عنها أي بيان بهذا المضمون. 

وأهابت وزارة الأوقاف بالجميع تحري الدقة، وعدم تداول الأخبار والمعلومات غير الموثقة، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الوزارة عبر منصاتها الرسمية.

انطلاق الموسم الجديد لمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية 

وانطلقت اليوم الخميس، الموافق ٢٢ من أكتوبر ٢٠٢٦، من رحاب مسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديدة، فعاليات الموسم الجديد لمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية للعام ٢٠٢٦/٢٠٢٧، في إطار جهودها لإعداد الطلاب الوافدين وتأهيلهم فكريًّا ودعويًّا، وبناء وعيهم، وتعزيز قدراتهم على فهم قضايا الدين والوطن، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وشهد انطلاق الفعاليات حضور الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والأستاذ الدكتور أحمد نبوي - الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور السيد عبد الباري - رئيس القطاع الديني، والدكتور عبد الله حسن - مساعد الوزير للشئون الإدارية، والدكتور جلال غانم - رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وحرصت قيادات الوزارة على لقاء الطلاب المشاركين وتقديم التوجيهات الداعمة لهم، مؤكدين أهمية هذه المعسكرات في صقل الشخصية، وتوسيع مدارك الفهم الديني والوطني، وتعزيز الوعي، وترسيخ قيم الحوار والتعايش الإيجابي.

ويستهدف الموسم الجديد نخبة من الطلاب الوافدين المتميزين الذين اجتازوا دورة اللغة العربية بمسجد عمرو بن العاص -رضي الله عنه- بالقاهرة، وتلقوا خلالها برنامجًا مكثفًا في الجانب النظري، فيما يمثل معسكر الإسكندرية المرحلة التطبيقية التي تتيح لهم توظيف ما اكتسبوه من معارف في مواقف عملية، واكتساب خبرات حياتية تعزز تفاعلهم مع المجتمع.

ويتضمن برنامج المعسكر أنشطة متنوعة تجمع بين الجولات التثقيفية والتاريخية للتعريف بأبرز المعالم الأثرية والحضارية بمدينة الإسكندرية، والبرامج الثقافية والحوارية الهادفة إلى تعزيز الحوار الحضاري وبناء جسور التواصل الثقافي، إلى جانب الأنشطة الترفيهية التي تسهم في توفير بيئة تفاعلية إيجابية، وتنمية روح الفريق والتعاون بين المشاركين.

ويأتي تنظيم المعسكر ضمن جهود وزارة الأوقاف لإعداد جيل من الطلاب الوافدين القادرين على حمل رسالة الإسلام الوسطي السمحة، وترسيخ قيم الاعتدال والتعايش، وتأهيلهم بالمعارف والمهارات التي تعينهم على الإسهام الإيجابي في مجتمعاتهم، وتعزيز التواصل الحضاري والثقافي بين الشعوب.

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