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زلزال بقوة 7 ريختر يضرب التبت الصينية ويودي بحياة 16 شخصا ويصيب 32
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زلزال بقوة 7 ريختر يضرب التبت الصينية ويودي بحياة 16 شخصا ويصيب 32

زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
إلهام عبد العزيز

ضرب زلزال بقوة 7 درجات منطقة التبت في جنوب غرب الصين، نحو الساعة 10:33 مساء الخميس بالتوقيت المحلي، ما أسفر عن مقتل 16 شخصًا وإصابة 32 آخرين، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء شينخوا الرسمية، نقلًا عن مكتب إدارة الطوارئ بمدينة ناغتشو.

زلزال يضرب الصين


وأفادت شينخوا بأنه بحلول الساعة 2:25 صباح الجمعة، كانت حالة 11 من المصابين خطيرة، فيما تعرض 21 آخرون لإصابات طفيفة.


وذكرت وسائل إعلام رسمية أن السلطات المحلية عثرت على شخصين مصابين على الأقل في قرية بالقرب من مركز الزلزال، فيما ظهرت تصدعات في بعض المنازل بالقرى الأقرب إلى المركز.


ويُعد هذا الزلزال الأقوى الذي يضرب الصين منذ يناير 2024.


ووقع مركز الزلزال في إحدى المناطق قليلة السكان والمرتفعة الارتفاع في مقاطعة ناغتشو شمالي التبت، على عمق 10 كيلومترات.

 وأظهرت بيانات المركز الصيني لشبكات الزلازل أن متوسط الارتفاع عن سطح البحر في نطاق 5 كيلومترات من مركز الزلزال يبلغ نحو 4864 مترًا.

وقال المركز الصيني لشبكات الزلازل إن الهزة كانت محسوسة بوضوح في المنطقة المحلية، فيما يقع مركز الزلزال على بعد نحو 400 كيلومتر من لاسا، عاصمة التبت.


وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن فرق الإطفاء والإنقاذ المحلية تحركت باتجاه المنطقة المتضررة.


وأظهرت بيانات المركز الصيني لشبكات الزلازل تسجيل سلسلة من الهزات الارتدادية الأصغر، تراوحت قوتها بين 3 و4 درجات، في المناطق المحيطة عقب الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات.


 

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