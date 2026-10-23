قرار جديد داخل الزمالك.. اجتماع المجلس يمتد إلى الثلاثاء المقبل

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على تمديد جلسة اجتماعه التي عُقدت الخميس، إلى يوم الثلاثاء المقبل، لاستكمال مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المجلس، والتي لم يتم الانتهاء منها خلال الاجتماع .

وتتعلق الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال بشؤون النادي المختلفة، سواء على صعيد فريق كرة القدم أو الألعاب الرياضية الأخرى، في إطار متابعة المجلس لملفات النادي والعمل على اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .

ومن المقرر أن يستكمل مجلس الإدارة مناقشة الملفات المتبقية خلال الجلسة المقبلة، والمقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل، تمهيدًا لحسم الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال .