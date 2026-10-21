وزير السياحة والآثار يبحث مع رئيس هيئة الشارقة للمتاحف بالإمارات التعاون المشترك

استقبل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للمتاحف ورئيس جامعة الدراسات العالمية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال زيارتها الحالية لمصر، لبحث آفاق تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



وزير السياحة والآثار



واستهلّ الوزير اللقاء بالترحيب بالشيخة في بلدها الثاني مصر، ومؤكدًا على عمق ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية الوثيقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وما تشهده من تطور مستمر وتعاون مثمر في مختلف المجالات.



وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الآثار والمتاحف، والتدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات، ولا سيّما الاستفادة من الخبرات المصرية في ترميم الآثار وإدارة المتاحف والمواقع الأثرية.

كما تم مناقشة إمكانية إقامة معارض أثرية مصرية مؤقتة في إمارة الشارقة، يصاحبها تنظيم عدد من ورش العمل والأنشطة والفعاليات الثقافية والمهنية، بما يسهم في التعريف بالحضارة المصرية العريقة وإبراز ثراء وتنوع المقومات السياحية والأثرية التي يتمتع بها المقصد المصري.



ومن جانبها، أكّدت الشيخة حور القاسمي أهمية إتاحة المجموعات المتحفية للجمهور والباحثين بوصفها مصادر حية للمعرفة والدراسة، مشيرة إلى دور المتاحف في الشارقة في ربط الفنون والتاريخ بالبحث والممارسة الثقافية المعاصرة، وخلق مساحات للحوار بين الثقافات.

كما أكد البروفيسور صلاح محمد حسن، مدير جامعة الدراسات العالمية، أهمية التعاون في مجالات المتاحف والتراث ضمن تخصصات الجامعة في الدراسات العليا في العلوم الإنسانية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن مسار الماجستير في المتاحف والتراث النقدي يتيح فرصًا للربط بين البحث الأكاديمي والممارسات المتحفية، وتبادل المعرفة والخبرات مع المؤسسات الثقافية والمتاحف بين مصر والشارقة.



وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تبادل الأفكار والرؤى بشأن مجالات التعاون المقترحة بين وزارة السياحة والآثار، وهيئة الشارقة للمتاحف وجامعة الدراسات العالمية، وذلك تمهيدًا لإعداد بروتوكول تعاون مشترك يحدّد هذه المجالات وآليات تنفيذها.



وقد شارك في حضور اللقاء الأستاذة سارة مجدي مدير الشئون الأكاديمية بجامعة الدراسات العالمية، والدكتور أحمد حميدة رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، والأستاذة رنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

