قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في منتدى مصر 2026| وزير التعليم يعلن ارتفاع نسبة الحضور بالمدارس وانتهاء أزمة عجز المعلمين
إبراهيم العسال: مصر ملاذ الأنبياء ومنارة العلم.. وهويتنا أكبر من أن يشكلها أحد
مها بسيوني: المصريون رغم كل اللي بيمروا بيه بيقولوا «تحيا مصر».. ونفسي أبقى شبه مصر
رئيس الوزراء: تخصيص يوم للمواطن في منتدى مصر لطرح القضايا التي تشغل الرأي العام.. و450 مواطنا يشاركون في جلسات الاستماع ويطرحون 150 فكرة ومقترحا
مدبولي: "منتدى مصر 2026 " يهدف إلى حوار جاد وبناء حول واقع ومستقبل مصر
40 قتيلا حصيلة هجوم حوثي على معسكر العلم في شبوة
مدبولي: 70% من اهتماماتنا العامين المقبلين بالتعليم والأسعار والأجور والمعاشات
مدبولي: الهدف الأساسي للحكومة خدمة المواطن.. والشعب تحمل طوال 15 سنة
مصر في عيون العالم.. فيلم تسجيلي بمنتدى مصر 2026 بحضور الرئيس السيسي
مدبولي: التعليم والأسعار والصحة والأجور والمعاشات والأمن والاستقرار أبرز شواغل المواطنين
لو قابلت الرئيس تحب تسأله إيه؟.. رسائل المواطنين للرئيس السيسي.. وسيدة تطلب: عايزة عرسان لبناتي
مدبولي: منتدى مصر 2026 يستعرض حصاد 12 عاما من التنمية رغم التحديات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

شريف فتحي يبحث مع سفير كازاخستان تنشيط حركة السياحة الثقافية والوافدة..ونائبة: لابد من إطلاق حملات تسويقية جديدة

شريف فتحي يبحث مع سفير كازاخستان تنشيط حركة السياحة الثقافية والوافدة
شريف فتحي يبحث مع سفير كازاخستان تنشيط حركة السياحة الثقافية والوافدة
معتز الخصوصي

التقى، أمس شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مع عسكر جينيس سفير كازاخستان بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالي السياحة والآثار، ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق الكازاخي.

السياحة الوافدة إلى مصر من كازاخستان

 

وخلال اللقاء، أشار شريف فتحي إلى النمو الذي تشهده الأعداد السياحة الوافدة إلى مصر من كازاخستان، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود لتعزيز هذا النمو، في ضوء تنوع المنتجات والأنماط السياحية التي يتمتع بها المقصد المصري.

كما أشار إلى أن اهتمام السائح الكازاخي بالسياحة الثقافية وزيارة المواقع الأثرية، لا سيما الآثار الإسلامية التي تعود إلى العصر المملوكي، يمثل فرصة لتعزيز الترويج لمنتج السياحة الثقافية في مصر.

ومن جانبه، أكد السفير عسكر جينيس أن مصر تُعد من المقاصد السياحية المهمة للسائح الكازاخي، مشيرًا إلى إقباله على مدينة شرم الشيخ، فضلًا عن الاهتمام المتزايد بالساحل الشمالي خلال الفترة الحالية.

كما أوضح أن العديد من السائحين الكازاخيين يحرصون على زيارة مسجد الظاهر بيبرس بمنطقة الضاهر بالقاهرة، مشيداً بالتعاون الذي تم في مشروع تطوير المسجد، والذي تم افتتاحه عام 2023.

وقد حضر اللقاء رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتور أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.

ومن جانبها قالت النائبة نورا علي ، عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب ، إن تحقيق 30 مليون سائح سنويًا هي استراتيجية دولة بكامل مؤسساتها وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم الحقيقي للقطاع ومن ثم فهذا الرقم سيتحقق وأكثر منه بفضل الجهود المبذولة وبفضل السياسات وحجم التسهيلات المقدمة والتطور الكبير والمستمر في الخدمات والبنية التحتية.

وأكدت علي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك مجموعة من السياسات والمتطلبات التي يجب اتخاذها ليس لتحقيق هذا الرقم فقط ولكن لتجاوزه أيضًا وهي ضرورة خلق سياسات محفزة للاستثمار وزيادة عدد الغرف الفندقية وتضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، وزيادة عدد المطارات والتغلب على التحديات الموجودة من تأخر الرحلات وقلة عدد السيور الخاصة بالشنط، واطلاق حملات تسويق جيدة تستهدف أسواقًا مختلفة.

وزير السياحة والآثار الحركة السياحية الوافدة السوق الكازاخي الأعداد السياحة الوافدة الأنماط السياحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

قرار حكومي رسمي.. مفاجأة سارة لملايين الموظفين خلال أيام

مرتبات أكتوبر

قبل الميعاد بيومين.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بعد تبكيرها

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026.. عيار 21 يقترب من 6300 جنيه

المتهم

النيابة العامة في قضية صاحب بيت فاطم: المتهم استغل الضعف النفسي للمجني عليها

عداد الكهرباء

عداد الكهرباء هيكشفك.. تحذير مهم للمشتركين قبل محاولة السرقة

صورة أرشيفية

اتهام طبيب بسوهاج بفض غشاء بكارة مريضة أثناء عملية جراحية.. ومحاميها يكشف التفاصيل

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن

اسعار الفراخ اليوم

البانيه يبدأ من 190 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

الدولار

وصل 54 جنيها.. ارتفاع سعر صرف الدولار اليوم

ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة

ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة عند الإغلاق

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين

بالصور

جمال وذوق راقى.. أسما شريف منير تتألق في الجونة بالحجاب

اسما شريف منير تتألق فى الجونة بالحجاب
اسما شريف منير تتألق فى الجونة بالحجاب
اسما شريف منير تتألق فى الجونة بالحجاب

إنقاذ 5 تلاميذ بعد سقوطهم داخل ترعة بالمنوفية

العربية
العربية
العربية

يسرا تتألق بفستان صيفي يجمع بين الفخامة والأناقة

يسرا تتألق بفستان صيفي حمالات يجمع بين الفخامة و الإناقة
يسرا تتألق بفستان صيفي حمالات يجمع بين الفخامة و الإناقة
يسرا تتألق بفستان صيفي حمالات يجمع بين الفخامة و الإناقة

استعدوا خلال أيام.. موعد تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي في مصر

موعد التوقيت الشتوي
موعد التوقيت الشتوي
موعد التوقيت الشتوي

فيديو

نجوم الفن يتفاعلون مع موقف السيسي تجاه السعودية

شيرين وأصالة ووائل كفوري.. نجوم الفن يتفاعلون مع موقف رئيس مصر تجاه السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

المزيد