شريف فتحي يبحث مع سفير كازاخستان تنشيط حركة السياحة الثقافية والوافدة..ونائبة: لابد من إطلاق حملات تسويقية جديدة

التقى، أمس شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مع عسكر جينيس سفير كازاخستان بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالي السياحة والآثار، ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق الكازاخي.

السياحة الوافدة إلى مصر من كازاخستان

وخلال اللقاء، أشار شريف فتحي إلى النمو الذي تشهده الأعداد السياحة الوافدة إلى مصر من كازاخستان، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود لتعزيز هذا النمو، في ضوء تنوع المنتجات والأنماط السياحية التي يتمتع بها المقصد المصري.

كما أشار إلى أن اهتمام السائح الكازاخي بالسياحة الثقافية وزيارة المواقع الأثرية، لا سيما الآثار الإسلامية التي تعود إلى العصر المملوكي، يمثل فرصة لتعزيز الترويج لمنتج السياحة الثقافية في مصر.

ومن جانبه، أكد السفير عسكر جينيس أن مصر تُعد من المقاصد السياحية المهمة للسائح الكازاخي، مشيرًا إلى إقباله على مدينة شرم الشيخ، فضلًا عن الاهتمام المتزايد بالساحل الشمالي خلال الفترة الحالية.

كما أوضح أن العديد من السائحين الكازاخيين يحرصون على زيارة مسجد الظاهر بيبرس بمنطقة الضاهر بالقاهرة، مشيداً بالتعاون الذي تم في مشروع تطوير المسجد، والذي تم افتتاحه عام 2023.

وقد حضر اللقاء رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتور أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.

ومن جانبها قالت النائبة نورا علي ، عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب ، إن تحقيق 30 مليون سائح سنويًا هي استراتيجية دولة بكامل مؤسساتها وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم الحقيقي للقطاع ومن ثم فهذا الرقم سيتحقق وأكثر منه بفضل الجهود المبذولة وبفضل السياسات وحجم التسهيلات المقدمة والتطور الكبير والمستمر في الخدمات والبنية التحتية.

وأكدت علي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك مجموعة من السياسات والمتطلبات التي يجب اتخاذها ليس لتحقيق هذا الرقم فقط ولكن لتجاوزه أيضًا وهي ضرورة خلق سياسات محفزة للاستثمار وزيادة عدد الغرف الفندقية وتضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، وزيادة عدد المطارات والتغلب على التحديات الموجودة من تأخر الرحلات وقلة عدد السيور الخاصة بالشنط، واطلاق حملات تسويق جيدة تستهدف أسواقًا مختلفة.