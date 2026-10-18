وزير السياحة وسفير كازاخستان بالقاهرة يبحثان تعزيز التعاون وزيادة الحركة الوافدة إلى مصر

بحث وزير السياحة والآثار شريف فتحي، اليوم الأحد، مع عسكر جينيس سفير دولة كازاخستان بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالي السياحة والآثار، ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق الكازاخي.

وأشار وزير السياحة والآثار -خلال اللقاء- إلى النمو الذي تشهده الأعداد السياحة الوافدة إلى مصر من كازاخستان، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود لتعزيز هذا النمو، في ضوء تنوع المنتجات والأنماط السياحية التي يتمتع بها المقصد المصري، وأكد أن اهتمام السائح الكازاخي بالسياحة الثقافية وزيارة المواقع الأثرية، لا سيما الآثار الإسلامية التي تعود إلى العصر المملوكي، يمثل فرصة لتعزيز الترويج لمنتج السياحة الثقافية في مصر.

بدوره، أكد السفير الكازاخي أن مصر تُعد من المقاصد السياحية المهمة للسائح الكازاخي، مشيرًا إلى إقباله على مدينة شرم الشيخ، فضلًا عن الاهتمام المتزايد بالساحل الشمالي خلال الفترة الحالية.

كما أوضح أن العديد من السائحين الكازاخيين يحرصون على زيارة مسجد الظاهر بيبرس بمنطقة الضاهر بالقاهرة، مشيداً بالتعاون الذي تم في مشروع تطوير المسجد، والذي تم افتتاحه عام 2023.

حضر اللقاء رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتور أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.