وزير الطيران المدني: المطارات المصرية أصول سيادية مملوكة للدولة وغير قابلة للبيع

شارك الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، في جلسة «موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين»، مستعرضًا خطط الدولة لتطوير المطارات المصرية، وتعزيز قدرات النقل الجوي، والتوسع في البنية التحتية وتحديث أساطيل شركات الطيران الوطنية، بما يدعم حركة السياحة الوافدة ويعزز مساهمة القطاع في موارد النقد الأجنبي، وذلك في ضوء مستهدفات التطوير والتوسع حتى عام 2030.

وقال وزير الطيران المدني في كلمته: "نسعى لطرح 11 مطارا للإدارة والتشغيل والتطوير وليس من ضمنهم مطار القاهرة".

وأكد سامح الحفني: "المطارات المصرية أصول سيادية مملوكة للدولة وغير قابلة للبيع".

وتابع وزير الطيران: "400 مليون دولار رُصدت لتطوير المجال الجوي وتعزيز كفاءة الملاحة الجوية وجاذبية مسارات الطيران".

وأكمل وزير الطيران: "جهود التطوير تمتد إلى تحديث البنية التحتية الرقمية بالمطارات والتوسع في تطبيق الحلول التكنولوجية".