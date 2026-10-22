عطل فني.. طائرة نقل عسكرية سعودية تهبط اضطراريا في جزيرة كريت اليونانية

هبطت طائرة نقل عسكرية سعودية من طراز "سي-130" اضطراريا، اليوم الخميس، في جزيرة كريت اليونانية، إثر عطل فني في أحد محركاتها.

تفاصيل الحادث

وبحسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، تعرض أحد المحركات الأربعة للطائرة لعطل فني أثناء تحليقها، بينما كان على متنها 48 شخصا.

وعقب إبلاغ طاقم الطائرة مركز مراقبة الحركة الجوية بالوضع، اتخذت السلطات تدابير الطوارئ في مطار "نيكوس كازانتزاكيس" بمدينة هيراكليون في جزيرة كريت.

هبوط آمن دون إصابات

وتأهبت فرق الإطفاء والإنقاذ في المطار، حيث هبطت الطائرة بسلام نحو الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي (12:00 بتوقيت جرينتش).

وأفادت التقارير بأن جميع من كانوا على متن الطائرة بخير، ولم تسجل أي إصابات جراء الحادث.