تحالف دعم الشرعية باليمن: ‏اعتراض وتدمير طائرة مُسيّرة بمنطقة الرياض

أعلن المُتحدث الرَّسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي، اليوم الخميس، أنه تم اعتراض وتدمير طائرة مُسيّرة بمنطقة الرياض.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس" دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد الوفيات جرّاء الاعتداء الغاشم الذي استهدف مطار الملك فهد الدولي بالدمام، مساء أمس الأربعاء، إلى حالتين، بعد تأكيد حالة وفاة إضافية، فيما بقي عدد المصابين 8 أشخاص، تراوحت إصاباتهم من الطفيفة إلى البليغة.