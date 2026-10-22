شريف فتحي: نجحنا في تحقيق المعادلة الصعبة بزيادة أعداد السائحين والإنفاق السياحي

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن مصر نجحت في تحقيق معادلة مهمة تتمثل في زيادة أعداد السائحين الوافدين بالتزامن مع ارتفاع معدلات إنفاقهم السياحي، مشيرًا إلى أن الجمع بين الأمرين يمثل تحديًا كبيرًا في صناعة السياحة عالميًا.

النمو الذي شهده القطاع السياحي

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في فعاليات منتدى مصر 2026، أن النمو الذي شهده القطاع السياحي لم يقتصر على استقطاب أعداد أكبر من الزائرين، بل امتد إلى جذب شرائح من السائحين تتمتع بمعدلات إنفاق أعلى مقارنة بالفترات السابقة.

وأضاف أن تحقيق هذه المعادلة جاء نتيجة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على زيادة الحركة السياحية وتعظيم العائد الاقتصادي منها.

التركيز على زيادة أعداد السائحين

وأشار شريف فتحي إلى أن المرحلة الحالية لا تزال تتطلب التركيز على زيادة أعداد السائحين ورفع معدلات الإنفاق، لافتًا إلى أن تحقيق المزيد من النمو يمنح مصر قدرة أكبر على الاختيار بين السياسات السياحية المختلفة مستقبلًا.

وشدد وزير السياحة والآثار على ضرورة استمرار التعاون مع القطاع الخاص للحفاظ على معدلات النمو، والعمل على جذب مزيد من السائحين مع استهداف شرائح تحقق عائدًا اقتصاديًا أكبر للقطاع.