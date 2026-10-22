شريف فتحي: برنامج تحفيزي لمدة 3 أشهر لدعم رحلات الشارتر وتحقيق نمو 5% بنهاية العام

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن الحكومة تحركت بصورة استباقية لمواجهة التداعيات المحتملة لارتفاع أسعار الوقود والضغوط التي تتعرض لها شركات الطيران، من خلال التنسيق مع وزارة الطيران المدني لدعم حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

التحرك لمساندة شركات الطيران العارض

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في فعاليات منتدى مصر 2026، أن الطيران يمثل عنصرًا أساسيًا في صناعة السياحة، ما استدعى التحرك لمساندة شركات الطيران العارض «الشارتر» والحفاظ على استمرار رحلاتها إلى المقصد المصري.

وأضاف أن الوزارة عملت بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني على تنفيذ برنامج تحفيزي لمدة ثلاثة أشهر، يستهدف تشجيع شركات الطيران على تحقيق نمو بنسبة 5% بنهاية العام.

ظروف صعبة وتحديات متزايدة تواجه قطاع الطيران

وأشار شريف فتحي إلى أن البرنامج جاء في ظل ظروف صعبة وتحديات متزايدة تواجه قطاع الطيران، مؤكدًا أن التحرك الحكومي استهدف الاستعداد لهذه الضغوط والتعامل معها قبل تفاقم تأثيراتها على الحركة السياحية.

استمرار تدفق السائحين

وشدد وزير السياحة والآثار على أهمية تكامل جهود مؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات، بما يدعم استمرار تدفق السائحين ويحافظ على قدرة المقصد السياحي المصري على المنافسة.