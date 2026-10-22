موسم الهجرة الخريفية.. التنمية المحلية والبيئة تعلن العثور على طائر "عقاب الثعابين" بالوادي الجديد

أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة، عن العثور على طائر (عقاب الثعابين)، من خلال فرع جهاز شئون البيئة بمحافظة الوادى الجديد، وهو أحد الطيور المهددة بالانقراض، ومن الطيور المهاجرة فى مسار الهجرة الخريفية من جنوب غرب إلى شمال شرق، حيث تعبر أسراب من الطيور المهاجرة الأراضي المصرية في رحلتها خلال موسم الهجرة الخريفية للطيور.

وأوضحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، أنه تم عمل الرعاية البيطرية السريعة اللازمة له من خلال الطب البيطرى بمحافظة الوادى الجديد، كما تم التنسيق مع قطاع حماية الطبيعة بالوزارة، لحين نقله إلى مركز علاج الطيور المهاجرة بمحميات البحر الأحمر لاستكمال العلاج، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه وإعادته إلى بيئته الطبيعية وفقًا لحالته الصحية والإجراءات البيئية المتبعة.

ووجهت عوض، بضرورة تكثيف الوزارة أعمال الرصد والحماية خلال موسم الهجرة الخريفية، على مسارات الطيور المهاجرة، حيث ينفذ جهاز شئون البيئة خطة ميدانية للتعامل مع مخالفات الصيد في مناطق تجمع ومسارات الطيور، بالتزامن مع انطلاق موسم الهجرة، والتي تشهد فيه مصر خلال هذا الموسم مرور مئات الملايين من الطيور.

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن حماية الطيور والكائنات البرية وصون التنوع البيولوجي يمثلان ركيزة أساسية لاستدامة البيئة، مشيرة أن الطيور الجارحة تؤدي أدوارًا مهمة في النظم البيئية، من خلال دورها في الشبكات الغذائية والمساهمة في تنظيم أعداد بعض الكائنات، بما يدعم استقرار التوازن البيئي.