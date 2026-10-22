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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شريف فتحي: أسعار الغرف الفندقية والبرامج السياحية في مصر تسجل مستويات غير مسبوقة

وزير السياحة
وزير السياحة

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن ردود الفعل الواردة من الفنادق والجهات العاملة في القطاع السياحي تشير إلى أن أسعار الغرف الفندقية والبرامج السياحية في مصر وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ البلاد.

تحقيق نمو على مستوى أعداد السائحين

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في فعاليات منتدى مصر 2026، أن القطاع السياحي نجح في تحقيق نمو على مستوى أعداد السائحين ومعدلات الإنفاق، من خلال التعاون بين الدولة والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إعادة النظر في بعض الأرقام والمؤشرات الخاصة بالإنفاق السياحي، بالتعاون مع وزارة التخطيط، للوصول إلى قياسات دقيقة تعكس الوضع الفعلي للقطاع.

الواقع الفعلي لحركة السياحة

وأضاف شريف فتحي أن الدراسات اللازمة لتحديث هذه المؤشرات كان من المقرر أن تستغرق عامًا أو أكثر، إلا أن الأزمة المرتبطة بإيران دفعت إلى تأجيلها لحين استقرار الظروف، بما يضمن أن تكون نتائجها معبرة عن الواقع الفعلي لحركة السياحة.

وشدد وزير السياحة والآثار على أهمية الاعتماد على بيانات دقيقة عند وضع الخطط المستقبلية، بما يساعد على تحديد المستهدفات المناسبة وتعظيم العائد الاقتصادي من القطاع السياحي.

الغرف الفندقية أسعار الغرف الفندقية شريف فتحي وزير السياحة

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