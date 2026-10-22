الخطيب يضع لاعبي الأهلي أمام مسؤولياتهم برسالة حاسمة بعد التعثر أمام القناة

وجّه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، رسالة قوية إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في أعقاب التعادل أمام القناة بنتيجة 3-3، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في ظل حالة الغضب التي تسيطر على جماهير القلعة الحمراء بسبب تراجع النتائج والأداء.

الخطيب يضع لاعبي الأهلي أمام مسؤولياتهم

وفرّط الأهلي في تحقيق الفوز خلال مواجهة القناة، بعدما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف، ليواصل الفريق نزيف النقاط، وهو ما دفع مسؤولي النادي للتحرك من أجل إعادة الانضباط وتصحيح المسار خلال المرحلة المقبلة.

وفي إطار محاسبة اللاعبين على المستوى الذي ظهروا به، قرر وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع عقوبات مضاعفة، بهدف فرض الالتزام داخل صفوف الفريق والتأكيد على ضرورة تحمل الجميع مسؤولياتهم.

الخطيب: من لا يخلص لقميص الأهلي لا يلوم إلا نفسه

وجاءت رسالة محمود الخطيب واضحة خلال كلمته على هامش حفل تكريم فريق كرة اليد بالنادي الأهلي، رجالًا وسيدات، إذ شدد على أن ارتداء قميص الفريق الأحمر يرتبط بالالتزام والإخلاص وبذل أقصى جهد للدفاع عن ألوان النادي.

وقال رئيس الأهلي: «عايز أختم كلامي بجملة ورسالة لأي لاعب يرتدي تشيرت الأهلي مش مخلص ليها، لا يلوم إلا نفسه».

وأضاف: «الفترة المقبلة أي لاعب يرتدي تشيرت الأهلي وميكونش مخلص لا يلوم إلا نفسه».

وتعكس تصريحات الخطيب رغبة إدارة الأهلي في توجيه رسالة حاسمة لجميع اللاعبين، مفادها أن المرحلة المقبلة لن تقبل التهاون أو التقصير، في ظل الحاجة إلى استعادة الانتصارات والمنافسة بقوة على كامل البطولات.