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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: زيادة تكافل وكرامة لـ 900 جنيه يعكس انحياز الدولة للفئات الأولى بالرعاية

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

أشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار وزارة التضامن الاجتماعي برفع قيمة الدعم النقدي لبرنامج "تكافل وكرامة" إلى 900 جنيه شهريًا اعتبارًا من شهر يوليو الجاري، مؤكدا أن هذا القرار يأتي في توقيت بالغ الأهمية ويعكس انحياز الدولة الحقيقي للفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح أبو زيد لـ صدى البلد، أن هذا الإجراء بعتبر تجسيدا واقعيا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يضع المواطن البسيط على رأس أولويات الأجندة التنموية والاجتماعية للدولة، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تمثل خطوة فعالة في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد النائب أن برنامج "تكافل وكرامة" بات واحدا من أنجح البرامج الاجتماعية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، حيث استفاد منه ملايين المواطنين، ليس فقط من خلال الدعم النقدي المباشر، بل من خلال حزمة واسعة من خدمات الرعاية الصحية والتعليمية والمعيشية، الأمر الذي ساهم في تحسين جودة الحياة لقطاع عريض من المجتمع.

وأشار إلى أن الحكومة لم تكتف بالدعم النقدي، بل توسعت في تقديم برامج التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة، من خلال دعم المشاريع متناهية الصغر وتوفير قروض ميسرة وتدريب السيدات المعيلات.

لجنة الصناعة النواب مجلس النواب التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة

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