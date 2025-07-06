برلماني: مد الخط الأول لمترو الأنفاق من المرج الجديدة لشبين القناطر يقدّم حلاً جذرياً للتكدس المروري

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن لدينا كثافة سكانية بالملايين، وهناك منحة مقدمة من الحكومة الإسبانية لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة - شبين القناطر)"، حيث يخدم هذا الخط الآلاف من الركاب يوميًا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2025، المتعلق بالموافقة على الاتفاق التمويلي للمنحة غير القابلة للاسترداد لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة - شبين القناطر)"، بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية.

وكشف عابد عن أهمية مد الخط الأول لمترو الأنفاق ليصل من محطة المرج الجديدة شمالًا إلى شبين القناطر، مؤكدًا أنه يُقدم حلاً جذريًا ومستدامًا للتكدس المروري في تلك المنطقة، وفي الوقت ذاته يعزز الربط بين أحياء ومراكز محافظة القليوبية وأحياء محافظة القاهرة بشكل فعّال، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين.

وأضاف النائب علاء عابد أن بنود الاتفاق التمويلي للمنحة غير القابلة للاسترداد تدل على مكانة جمهورية مصر العربية الدولية المتميزة، والتي تعكس ثقة المؤسسات التمويلية العالمية في أعمال التطوير التي تقوم بها الحكومة المصرية في جميع القطاعات.

وأشار عابد إلى أن هذا لم يكن ليتحقق إلا من خلال العلاقات المتميزة التي أرستها القيادة السياسية مع جميع دول العالم والمؤسسات الدولية، مؤكدًا أن تلك المنحة تُوفر ملايين الجنيهات على ميزانية الدولة، مما يسمح بإعادة توجيه هذه المبالغ لمجالات أخرى، أو للاستعداد لتنفيذ المشروع.