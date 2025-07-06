جولة برلمانية للكشف عن مشروعات التطوير والنقل الأخضر بشرم الشيخ | صور

رافق الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، في جولة موسعة بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة عدد من المشروعات والمنشآت الحيوية.

بدأت الجولة بتفقد موقف سيارات الأجرة والأتوبيسات بشرم الشيخ، حيث تم متابعة انتظام حركة النقل الداخلي والخارجي، وتوافر الخدمات اللوجستية للمواطنين والسائحين، والوقوف على سبل تطوير المنظومة بما يواكب متطلبات المدينة السياحية العالمية.

كما تفقد المحافظ وأعضاء اللجنة موقف أتوبيسات شركة شرق الدلتا، وتابعوا مدى انتظام الرحلات المتجهة من وإلى شرم الشيخ، واستمعوا إلى آراء الركاب بشأن جودة الخدمة، وأسعار التذاكر، ومواعيد الانطلاق، في إطار حرص الدولة على رفع كفاءة منظومة النقل العام وتقديم خدمات لائقة وآمنة للمواطنين.

وتفقد الوفد كذلك الحافلات الكهربائية الجديدة، التي تمثل نموذجًا للنقل الأخضر الذكي، في إطار جهود الدولة للتحول إلى منظومة مستدامة وصديقة للبيئة. وتُسهم هذه الحافلات في تنظيم حركة النقل داخل المدينة بشكل منتظم وآمن، فضلًا عن مظهرها الحضاري المتناسق مع هوية شرم الشيخ السياحية والبيئية. وقد أشاد أعضاء اللجنة بتجربة الحافلات الكهربائية باعتبارها خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وتواصلت الجولة بتفقد السوق التجاري القديم، أحد المقاصد السياحية الأساسية للزائرين، حيث تم متابعة الحالة العامة للمرافق والخدمات.

كما تضمنت الزيارة جولة داخل مسجد الصحابة، أحد أبرز المعالم الإسلامية الحديثة بالمدينة، حيث أبدى أعضاء اللجنة إعجابهم بالطابع المعماري المتميز للمسجد، والجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف في تقديم خطب الجمعة بثلاث لغات: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، بما يُعزز التفاعل مع السائحين ويعكس صورة مصر المنفتحة والمعتدلة.

وأكد المحافظ أن هذه الزيارة الميدانية تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتكثيف الجهود نحو تطوير الخدمات السياحية والبنية الأساسية في المدن ذات الطابع الدولي، مشددًا على أن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية مستدامة ترتكز على تحديث المرافق، وتحسين جودة الحياة، والحفاظ على الهوية البيئية للمدينة.

من جانبه، ثمّن النائب أحمد السجيني ما لمسه من تعاون وتنسيق بين الجهات التنفيذية، مشيدًا بحرص المحافظة على تطوير الخدمات والمرافق، ودعم التجارب الحديثة في النقل والإدارة والتنمية الحضرية.

وفي ختام الجولة، أكد المحافظ حرص المحافظة على اتخاذ الإجراءات الفورية لتحسين مستوى الخدمات، مؤكدًا أن شرم الشيخ تمثّل واجهة مصر السياحية، ومن الضروري مواصلة العمل على رفع كفاءتها بما يليق بمكانتها العالمية.