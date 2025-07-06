قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير المالية: نتطلع إلى بصمة بريكس في مساندة الاقتصادات الناشئة
السجن المؤبد لـ مشردة بتهمة قتل فتاة وإلقاء جثتها بالأميرية
السيطرة على حريق محدود بمنزلين بطوخ دون خسائر بشرية
ذكرى 30 يونيو| عقد من التحول الاقتصادي والاجتماعي.. طفرة تنموية بالأرقام
غزة: ارتفاع عدد ضحايا قصف مراكز توزيع المساعدات إلى 751 شهيدا وأكثر من 4931 مصابا
19.5 % ارتفاعًا في حجم التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس خلال 2024
جنايات أسيوط تحيل أوراق متهمين في معركة "أبو الهدر" إلى المفتي.. وتأجيل الحكم على 18 آخرين
الوزراء يستعرض بالإنفوجراف خطوات الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات
إزاي تقدم في مدرسة التمريض؟.. الشروط والأوراق المطلوبة
انضباط كامل.. التعليم تستعرض تقرير غرفة العمليات في تاسع أيام امتحانات الثانوية العامة
هل يتحمل المالك تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم بعد إخلائها؟.. رئيس إسكان النواب يجيب
التضامن: زيادة الدعم النقدي تكافل وكرامة إلى 900 جنيه الشهر الجاري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جولة برلمانية للكشف عن مشروعات التطوير والنقل الأخضر بشرم الشيخ | صور

لجنة الإدارة المحلية اثناء جولتها بشرم الشيخ
لجنة الإدارة المحلية اثناء جولتها بشرم الشيخ
ايمن محمد

رافق الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، في جولة موسعة بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة عدد من المشروعات والمنشآت الحيوية.

بدأت الجولة بتفقد موقف سيارات الأجرة والأتوبيسات بشرم الشيخ، حيث تم متابعة انتظام حركة النقل الداخلي والخارجي، وتوافر الخدمات اللوجستية للمواطنين والسائحين، والوقوف على سبل تطوير المنظومة بما يواكب متطلبات المدينة السياحية العالمية.

كما تفقد المحافظ وأعضاء اللجنة موقف أتوبيسات شركة شرق الدلتا، وتابعوا مدى انتظام الرحلات المتجهة من وإلى شرم الشيخ، واستمعوا إلى آراء الركاب بشأن جودة الخدمة، وأسعار التذاكر، ومواعيد الانطلاق، في إطار حرص الدولة على رفع كفاءة منظومة النقل العام وتقديم خدمات لائقة وآمنة للمواطنين.

وتفقد الوفد كذلك الحافلات الكهربائية الجديدة، التي تمثل نموذجًا للنقل الأخضر الذكي، في إطار جهود الدولة للتحول إلى منظومة مستدامة وصديقة للبيئة. وتُسهم هذه الحافلات في تنظيم حركة النقل داخل المدينة بشكل منتظم وآمن، فضلًا عن مظهرها الحضاري المتناسق مع هوية شرم الشيخ السياحية والبيئية. وقد أشاد أعضاء اللجنة بتجربة الحافلات الكهربائية باعتبارها خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وتواصلت الجولة بتفقد السوق التجاري القديم، أحد المقاصد السياحية الأساسية للزائرين، حيث تم متابعة الحالة العامة للمرافق والخدمات.

كما تضمنت الزيارة جولة داخل مسجد الصحابة، أحد أبرز المعالم الإسلامية الحديثة بالمدينة، حيث أبدى أعضاء اللجنة إعجابهم بالطابع المعماري المتميز للمسجد، والجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف في تقديم خطب الجمعة بثلاث لغات: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، بما يُعزز التفاعل مع السائحين ويعكس صورة مصر المنفتحة والمعتدلة.

وأكد المحافظ أن هذه الزيارة الميدانية تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتكثيف الجهود نحو تطوير الخدمات السياحية والبنية الأساسية في المدن ذات الطابع الدولي، مشددًا على أن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية مستدامة ترتكز على تحديث المرافق، وتحسين جودة الحياة، والحفاظ على الهوية البيئية للمدينة.

من جانبه، ثمّن النائب أحمد السجيني ما لمسه من تعاون وتنسيق بين الجهات التنفيذية، مشيدًا بحرص المحافظة على تطوير الخدمات والمرافق، ودعم التجارب الحديثة في النقل والإدارة والتنمية الحضرية.

وفي ختام الجولة، أكد المحافظ حرص المحافظة على اتخاذ الإجراءات الفورية لتحسين مستوى الخدمات، مؤكدًا أن شرم الشيخ تمثّل واجهة مصر السياحية، ومن الضروري مواصلة العمل على رفع كفاءتها بما يليق بمكانتها العالمية.

جنوب سيناء لجنة الإدارة المحلية تفقد شرم الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي 2025 في هذا الموعد

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

النواب يوافق على صرف حافز مناطق نائية من 200 % إلى 600 % لهذه الفئات

مرتبات يوليو 2025

موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة.. مرتبك هيوصل كام؟

أسعار البنزين بأنواعه اليوم الأحد 6 يوليو 2025

أسعار البنزين بأنواعه اليوم الأحد 6 يوليو 2025

النني

أول ظهور لـ محمد النني برفقة زوجته الثانية

وزير التربية والتعليم

كنترولات الثانوية العامة 2025 تنتهي من تصحيح العربي والانجليزي والفيزياء والتاريخ

بئر أسانسير

سقط وهو يحاول إنقاذ أعز أصدقائه.. طفل يلقى مصرعه مع كلبه في بئر أسانسير بالجيزة

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الأحد 6 يوليو 2025 المنزلي والتجاري

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الأحد 6 يوليو 2025 المنزلي والتجاري

ترشيحاتنا

وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي

وزير الخارجية يستعرض مع مفوض الاتحاد الأوروبي أعباء استضافة 10 ملايين أجنبي

بحر الصين الجنوبي

اليابان تصدر مدمرات بحرية مستعملة إلى الفلبين لردع التوسع البحري الصيني

قوات الاحتلال الاسرائيلي

اصابة شاب خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الرام

بالصور

تدريب أعضاء المشروع القومي لذوي القدرات والهمم بمركز شباب ناصر بالزقازيق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

دياموند بو عبود: فخورة بما يحدث في عمان السينمائي وإتقان اللهجة بوابة عبوري للدراما المصرية| حوار

دياموند بو عبود
دياموند بو عبود
دياموند بو عبود

بطريقة البلوجرز .. 5 أسرار بسيطة لأناقتك على البحر لا تتجاهليها أبدًا

البوركيني
البوركيني
البوركيني

إزالة 6 حالات تعد على مساحة 11 فدانًا بالشرقية | صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

دياموند بو عبود

دياموند بو عبود: فخورة بما يحدث في عمان السينمائي وإتقان اللهجة بوابة عبوري للدراما المصرية| حوار

يوسف الشيمي

على مزلقان طوخ.. تفاصيل وفاة لاعب طلائع الجيش في حادث مأساوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصططفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ما تبقّى من الحذف

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

المزيد