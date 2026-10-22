أسبوع ثقافي في مدريد للتعريف بالحضارة والفنون المصرية

نظم المكتب الثقافي المصري بمدريد، بالتعاون مع بلدية خينيس بمدينة إشبيلية الإسبانية، الأسبوع الثقافي المصري خلال الفترة من 21 إلى 25 سبتمبر 2026.

ويأت هذا في إطار توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بتعزيز الحضور الثقافي المصري بالخارج والتعريف بالحضارة والثقافة المصرية، وإشراف الدكتورة غادة عبد الباري، مساعد الوزير للعلاقات الثقافية ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات.

وتضمن الأسبوع الثقافي مجموعة متنوعة من الفعاليات التي عكست ثراء الثقافة المصرية، شملت التعريف بالحضارة المصرية القديمة والمتحف المصري الكبير، وتنظيم ورشة للكتابة الهيروغليفية، وقراءات شعرية لأعمال الشاعر المصري صلاح عبد الصبور باللغة الإسبانية، إلى جانب ورشة للتعريف بالمطبخ المصري وتقديم أطباق الكشري وأم علي، وتنظيم بازار للمنتجات المصرية.

كما شملت الفعاليات عرض فيلم وثائقي حول تاريخ السينما المصرية، وفيلم مصري مترجم إلى اللغة الإسبانية، ومحاضرة حول الأدب المصري، وعرضًا تقديميًا عن تاريخ الموسيقى المصرية، فضلًا عن محاضرة للتعريف بالمشتركات بين اللغتين العربية والإسبانية.

وشهدت الفعاليات تفاعلًا من المشاركين، ونشرت بلدية خينيس جانبًا من أنشطة اليومين الأول والثاني عبر موقعها الإلكتروني وقناتها على يوتيوب، بما يسهم في توسيع نطاق التعريف بالثقافة المصرية وتعزيز التواصل الثقافي بين مصر وإسبانيا.