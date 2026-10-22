خلاف على نزع سلاح حزب الله| تل أبيب تطالب بالإشراف.. وبيروت تتمسك بآلية دولية مستقلة

كشفت تقارير إعلامية عن خلاف بين إسرائيل ولبنان بشأن آلية مراقبة نزع سلاح حزب الله، وذلك عقب انتهاء اجتماعات عُقدت في مدينة تامبا الأمريكية دون التوصل إلى اختراق في المفاوضات.

ونقلت قناتا «الحدث» و«العربية» السعوديتان عن مصدر أمريكي قوله: إن الاجتماعات بين الجانبين انتهت دون إحراز تقدم، مشيرًا إلى أن إسرائيل تصر على المشاركة في الإشراف على إخراج الأسلحة التابعة لحزب الله.

وأضاف المصدر أن لبنان يعارض المشاركة الإسرائيلية المباشرة، ويتمسك بإنشاء آلية دولية مستقلة للتحقق من إخراج الأسلحة، بما يضمن الإشراف على هذه العملية وفق آلية منفصلة عن الطرف الإسرائيلي.

ويعكس الخلاف تباينًا بين الجانبين بشأن الجهة التي ستتولى مراقبة تنفيذ ترتيبات نزع سلاح حزب الله، في وقت لم تسفر فيه الاجتماعات الأخيرة، بحسب المصدر، عن تقدم ملموس في هذا الملف.