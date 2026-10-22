شريف فتحي: نستهدف أسواقًا سياحية جديدة في ظل تراجع قدرة الأوروبيين على الإنفاق والسفر

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن مصر تعمل على التوجه إلى أسواق سياحية جديدة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسواق الأوروبية وتأثيرها على مستويات الإنفاق والقدرة على السفر.

المتغيرات العالمية تفرض ضرورة مراجعة الخطط السياحية

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في فعاليات منتدى مصر 2026، أن المتغيرات العالمية تفرض ضرورة مراجعة الخطط السياحية بصورة مستمرة، وتنويع الأسواق المستهدفة لضمان استمرار نمو الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وأشار إلى أن تحديد المستهدفات المستقبلية، وفي مقدمتها الوصول إلى 30 مليون سائح، يرتبط بعدد من العوامل، من بينها تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، وتوافر الغرف الفندقية، وقدرة المطارات على استقبال المزيد من شركات الطيران والرحلات.

نهاية الطموح المصري

وأضاف شريف فتحي أن مستهدف 30 مليون سائح ليس نهاية الطموح المصري، بل يمثل خطوة نحو تحقيق أعداد أكبر قد تصل إلى 60 و70 مليون سائح، موضحًا أن الوصول إلى هذه المستويات يتطلب توافر الإمكانات اللازمة والتخطيط وفقًا للمتغيرات العالمية.

تعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري

وأكد وزير السياحة والآثار أن الوزارة تواصل العمل على تعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري، مع الحفاظ على التوازن بين زيادة أعداد السائحين ورفع معدلات إنفاقهم، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا أكبر للقطاع.