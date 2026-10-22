قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شريف فتحي: مصر تطمح لاستقبال 70 مليون سائح
مدبولي يحذر من تداعيات نقص إمدادات الطاقة على قطاع الكهرباء
وزير شئون المجالس النيابية: المجر شريك استراتيجي لمصر.. ونتطلع لآفاق أوسع من التعاون
دوري المؤتمر الأوروبي.. موناكو يتقدم على فرايبورج 1-0 بالشوط الأول
فرنسا تستعد لموجة احتجاجات جديدة.. ماكرون يلوّح بحظر المظاهرات ويشدد الإجراءات الأمنية
الخطيب يضع لاعبي الأهلي أمام مسؤولياتهم برسالة حاسمة بعد التعثر أمام القناة
100 يوم من الحصار.. القيادة المركزية الأمريكية: إيران لم تصدّر أو تستورد أي بضائع عبر البحر
نائب رئيس الوزراء: رفع مستوى المعيشة وتحسين جودة حياة المواطنين هدف البرنامج الوطنى للتحول الاقتصادى
البنك المركزي: ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار في الأوراق المالية 2.6 مليار دولار في عام
خلاف على نزع سلاح حزب الله| تل أبيب تطالب بالإشراف.. وبيروت تتمسك بآلية دولية مستقلة
منتدى مصر 2026.. إطلاق استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي قريبا
متضامنون مع السعودية.. الخارجية اللبنانية تدين الاعتداء على مطار الملك فهد الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

100 يوم من الحصار.. القيادة المركزية الأمريكية: إيران لم تصدّر أو تستورد أي بضائع عبر البحر

مضيق هرمز
مضيق هرمز
خاطر عبادة

قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الخميس، إن الحصار البحري المفروض على إيران حد من قدرة الحرس الثوري، مشيرة إلى أن الإجراءات الأمريكية منعت طهران من تصدير نفط خام بقيمة لا تقل عن 25 مليار دولار، مع مرور 100 يوم على استئناف الحصار.

وأضافت القيادة في بيان، أن إيران لم تنفذ أي عمليات استيراد أو تصدير عبر البحر خلال هذه الفترة، باستثناء شحنات المساعدات الإنسانية التي سمحت القوات الأمريكية بمرورها، معتبرة أن الحصار أسهم في تقليص الموارد المالية المتاحة للحرس الثوري وشبكاته المرتبطة به.

واشنطن تستهدف مصادر التمويل

أضافت "سنتكوم" في بيان لها، الخميس، أن الحصار المفروض على إيران حدّ من قدرة الحرس الثوري على تمويل الميليشيات التابعة له.

وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، أن الضغط الأمريكي لا يقتصر على حركة التجارة البحرية، موضحاً أن واشنطن ساهمت في تجميد نحو 350 مليون دولار من الأصول المشفرة المرتبطة بإيران، ضمن جهود تستهدف تقليص قدرة طهران على تمويل أنشطتها وشراء الأسلحة وإعادة بناء المنشآت المتضررة.

ونقل موقع "أكسيوس" عن كوبر، قوله: إن جماعات مسلحة مدعومة من إيران بدأت بتحويل موارد مالية إلى الحرس الثوري، في ظل الضغوط التي تواجهها طهران. 

وأشارت القيادة الأمريكية إلى أن الحرس يواجه صعوبات في دفع مستحقات عناصره، بينما تتجه بعض الجماعات الحليفة إلى إعادة توجيه الأموال لدعمه، بحسب الرواية الأمريكية.

صادرات النفط الخام تتراجع إلى الصفر

وتتزامن تصريحات "سنتكوم" مع بيانات بشأن تراجع صادرات النفط الإيراني. وكانت وكالة رويترز قد نقلت في 13 أكتوبر عن تقرير لمنصة "فورتكسا" لمعلومات الطاقة، أن صادرات النفط الخام الإيراني هبطت إلى الصفر خلال الشهر الجاري، بعد تراجعها في سبتمبر، في ظل تأثير الحصار الأمريكي.

لكن “رويترز” أفادت في تقرير منفصل نشر في 16 أكتوبر، بأن إيران تمكنت رغم الحصار من تصدير كميات محدودة من الغاز البترولي المسال ووقود الطائرات منذ يوليو. 

واستند التقرير إلى بيانات تتبع الناقلات ومعلومات من مصادر في الأمن البحري، مشيراً إلى مغادرة ثماني ناقلات على الأقل محملة بالغاز البترولي المسال، ووصول ناقلة أخرى تحمل وقود طائرات إلى ميانمار في سبتمبر.

وقدرت شحنات الغاز البترولي المسال بنحو 4.1 مليون برميل، فيما أشارت التحليلات إلى استخدام عمليات نقل بين السفن قرب سلطنة عمان لإخفاء مسارات بعض الشحنات. في المقابل، شكك مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية في بعض بيانات التتبع، مشيراً إلى احتمال استخدام السفن بيانات مواقع أو هويات مضللة.

موسكو تنتقد الحصار وتعرض الوساطة

في المقابل، انتقدت موسكو الحصار البحري الأمريكي على إيران، ودعت إلى استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تصريحات نقلتها وكالة "تاس" في 8 أكتوبر، إن روسيا مستعدة للمساعدة في البحث عن حلول وسط تسمح باستئناف حركة السفن بصورة طبيعية، مع مراعاة القانون الدولي ومصالح الأطراف المعنية.

كما أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف زيارة إلى طهران في 19 أكتوبر، تناولت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والأمن الإقليمي والجهود الرامية إلى خفض التصعيد. وكانت موسكو قد أكدت رغبتها في الحفاظ على علاقاتها مع أطراف المنطقة، وعرضت المساهمة في جهود الوساطة.

الحصار الأمريكي إيران القيادة المركزية الأمريكية مضيق هرمز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتدى مصر

مدبولي يشرح بالتفصيل ثلاثة خيارات رئيسية أمام الدولة مع ارتفاع أسعار الطاقة

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأخير امتحانات شهر نوفمبر في المدارس لـ2 ديسمبر ..ماذا قررت التعليم؟

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: فرنسا تسجل أول إصابة بشرية بفيروس شاموندا

المعاشات

2080 جنيها| زيادة في المعاشات من أول يناير.. اعرف قيمتها

محمد حمدي زكي

مهاجم القناة يوضح سبب عدم احتفاله أمام الأهلي: «بيتي وعشت فيه أجمل سنتين»

صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود: ضبط 1149 قطعة سلاح و187 ألف طلقة ذخيرة خلال 3 أشهر

حالة الطقس

الأرصاد: منخفض جوي متعمق يساعد على الإحساس بالأجواء الخريفية وتساقط الأمطار

زيادة الحد الادنى للمعاشات

زيادة المعاشات في مصر 2027.. موعد تطبيق الحد الأدنى الجديد والفئات المستفيدة

ترشيحاتنا

محمول

تفاصيل أحدث محمول من هونر العالمية

بي واي دي سي ليون 5 2026

أسعار بي واي دي سي ليون 5 موديل 2026 في السعودية

اخبار السيارات

أخبار السيارات | شاومي SU7 ألترا تنافس بورشه بقوة 2054 حصان .. مرسيدس مايباخ 2027 الفاخرة الجديدة

بالصور

ناهد السباعي بإطلالة أنيقة في جلسة تصوير بمهرجان الجونة

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

فيروس شاموندا في الأبقار.. أعراض خطيرة تهدد إنتاج الحليب والأجنة وطرق الوقاية

فيروس شاموندا
فيروس شاموندا
فيروس شاموندا

بالأسود والريش.. يسرا تخطف الأنظار تلفت الأنظار في جلسة تصوير خلال فاعليات الجونة

يسرا
يسرا
يسرا

طريقة تحضير بودنج قرع العسل.. حلوى سهلة وسريعة بمكونات بسيطة

طريقة تحضير بودنج قرع العسل
طريقة تحضير بودنج قرع العسل
طريقة تحضير بودنج قرع العسل

فيديو

حودة بندق

هل هيلا.. حودة بندق يغني باللهجة البدوية من فيلم نصيب

المتهم

بيوصل رسائل لطليقته.. القبض على المتهم بالتعدي على نجلته بالضرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد