عضو بتعليم البرلمان تكشف مفاجأة عن البكالوريا الجديدة

كشفت النائبة جيهان بيومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، تفاصيل جديدة بشأن مشروع قانون البكالوريا الجديد، مشيرة إلى أنه سيمنح الطالب خيارين واضحين.

مشروع قانون البكالوريا الجديد

وأوضحت النائبة جيهان بيومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6" الذي تُقدّمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أن الأول الاستمرار في نظام الثانوية العامة التقليدي، أو الانتقال إلى نظام البكالوريا الحديث، مشيرة إلى أن القرار بيد ولي الأمر والطالب.

الثانوية العامة

النظام الجديد سيسهم في خلق خريج يمتلك مهارات تقنية وفنية

وتابعت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن نظام البكالوريا سيُخفف من الضغوط النفسية والدراسية على الطلاب، من خلال تقليل عدد المواد الدراسية، وتمكين الطالب من تحسين مجموعه للوصول إلى الكلية التي يرغب بها.

وأضافت أن النظام الجديد سيسهم في خلق خريج يمتلك مهارات تقنية وفنية، ويؤهله لسوق العمل، خاصة مع التطوير الجاري في التعليم الفني والتقني.

الصياغة القانونية تم تعديلها بما يتوافق مع الدستور

وأكملت النائبة جيهان بيومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن اللجنة التعليمية بمجلس النواب ناقشت مشروع القانون بندًا بندًا، وأبدت موافقتها من حيث المبدأ، موضحة أن الصياغة القانونية تم تعديلها بما يتوافق مع الدستور، وأن المشروع سيُطرح قريبًا في الجلسة العامة قبل انتهاء دور الانعقاد.

