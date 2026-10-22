البنك المركزي: ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار في الأوراق المالية 2.6 مليار دولار في عام

ارتفعت محفظة الأوراق المالية في مصر بنهاية العام المالي الماضي مسجلة تدفقات للداخل بقيمة تبلغ 2.6 مليار دولار علي أساس سنوي.

وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد زادت استثمارات محفظة الأوراق المالية من 1.6 مليار دولار في العام المالي 2024-2025 ليصل 4.2 مليار دولار في العام المالي الماضي.

تفاصيل الأصول والاحتياطيات

وقال البنك المركزي المصري إن الأصول الأجنبية لدي البنوك والأصول غير الاحتياطية أظهرت ارتفاعًا في صافق التدفقات للخارج محققة 9.7 مليار دولار في العام المالي 2025-2026 الماضي بزيادة تبلغ 4.1 مليار دولار علي اساس سنوي بعدما كانت 5.6 مليار دولار في العام المالي قبل السابق.

وتراجعت التزامات البنك المركزي ليسجل صافي تدفقات للخارج إلى 3.6 مليار دولار في العام المالي الماضي بتحسن مقداره 695.8 مليون دولار على أساس سنوي.

وبلغ صافي القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل صافي قيمته 1.9 مليار دولار مقابل صافي سداد بلغ نحو 3.5 مليار دولار في العام المالي الماضي.

وسجل إجمالي المستخدم نحو 9 مليارات دولار في العام المالي 2026-2025 الماضي مقابل نحو 8.9 مليار دولار.

وبلغ إجمالي الأقساط المسددة نحو 7.1 مليار دولار في العام المالي الماضي مقابل نحو 12.4 مليار دولار في العام المالي السابق له بتراجع بلغ 5.3 مليار دولار علي أساس سنوي.