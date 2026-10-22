البنك المركزي يعلن ارتفاع طلبات بيع أذون الخزانة لـ193.49% والفائدة تتخطى 25%

اعلن البنك المركزي المصري عن طلبات شراء أذون خزانة من أجلي 364 و 182 يوما إلى 2082 طلبًا قدمته المؤسسات المالية والبنوك خلال طرح جرى تنظيمه اليوم الخميس 22-10-2026 .

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن اللجوء لبيع أدوات الدين المحلية من أذون الخزانة المقومة بالعملة المحلية " الجنيه" نيابة عن وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

حجم الاستثمارات

وارتفعت طلبات الاستثمارات خلال المزاد لتصل جملة العروض المقدمة من المؤسسات المالية بقيمة 193.496 مليار جنيه من أصل 130 مليار جنيه كانت مستهدفة.

وفقا لما كشفه التقرير فقد وصلت حجم طلبات شراء أجل 364 يوما بقيمة 123.505 مليار جنيه من أصل 90 مليار جنيه كان مستهدف طرحها ليصل حجم الطلبات المقدمة لنحو 941 طلبًا قدمته المؤسسات والبنوك والمستثمرين.

وصل متوسط سعر الفائدة المقدمة 26.45% و أعلي سعر بنسبة 30% و أقل سعر بنسبة 24.81%.

وعلى سياق متصل حجم طلبات الاستثمار المقدمة في أجل 182 يوما نحو 1141 طلبًا تضمن استثمارات بلغت 70.441 مليار جنيه من أصل 40 مليار جنيه مستهدفة.

ووصل متوسط سعر الفائدة المقدم به الطرح 25.92% و أقل سعر بنسبة 24.5% و أعلي سعر بنسبة 30%.