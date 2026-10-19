قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم العالي: ارتفاع عدد الجامعات المصرية إلى 131 والطلاب لـ 4 ملايين
النرويج تحظر منصات السوشيال لمن هم دون سن 16 عاما
منتدى مصر 2026.. مواطن يطالب الرئيس بزيادة فرص العمل في العاصمة
بلاغات متزامنة عن قنابل في المدارس بـ 4 دول أوروبية
ثاني لاعب مصري.. صلاح يكتب اسمه في تاريخ طرابزون سبور أمام بشكتاش
بلدنا قوية.. عمرو أديب: الرئيس السيسي تحدث في منتدى مصر عن كيفية الحفاظ على الوطن
رسائل عاجلة من وزير التربية والتعليم لأولياء الأمور.. أبرزها البكالوريا
إيران تلوح باستهداف كابلات الإنترنت تحت هرمز: لدينا أهداف جديدة
ترتيب الدوري التركي بعد فوز طرابزون سبور على بشكتاش
برينتفورد يتعاون مع الشرطة بعد إلقاء كرة رجبي نحو الملعب
خبير عسكري: تكلفة اعتراض الصواريخ في سلاح صائد المسيرات تصل إلى 5 دولار فقط
احتراق المئات من الدراجات الكهربائية في احتجاجات فرنسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قانون البنك المركزي يحدد ضوابط التمويل.. متى يتحول التلاعب إلى جريمة؟

البنك المركزي
البنك المركزي

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 ضوابط منح الائتمان المصرفي، ووضع عقوبات لمواجهة محاولات الغش والتدليس التي تستهدف تسهيل الحصول على التمويلات البنكية، في إطار تعزيز سلامة المعاملات المصرفية وضمان دقة البيانات المقدمة للبنوك.

المادة 99.. قواعد واضحة لمنح الائتمان

ألزمت المادة 99 مجالس إدارات البنوك بوضع قواعد منح الائتمان للعملاء، وتحديد الإجراءات اللازمة للتحقق من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة، إلى جانب تنظيم إتاحة التمويل والرقابة على أوجه استخدامه.

كما أوجبت أن تحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه، مع عرض تقارير دورية وافية على مجلس الإدارة بشأن موقف المحفظة الائتمانية، بما يدعم الرقابة على التمويلات ويحد من المخاطر المصرفية.

الحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه بسبب البيانات المضللة

وحددت المادة 230 عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من يتعمد بقصد الغش إثبات وقائع غير صحيحة أو إخفاء بعض الوقائع في البيانات أو المحاضر أو الأوراق التي تقدمها الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي تطبيقًا لأحكام القانون.

غرامة تصل إلى مليون جنيه لمواجهة الغش في التصنيف الائتماني

ونصت المادة ذاتها على معاقبة كل من يرتكب غشًا أو تدليسًا عند تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بقصد تيسير الحصول على الائتمان، بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.

ولم تقتصر الآثار القانونية على الغرامة، إذ أجاز النص الحكم لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة الجزء غير المسدد من الائتمان الممنوح، تعويضًا عن الضرر الناجم عن الغش أو التدليس.

حماية البنوك وتعزيز الثقة في المعاملات المصرفية

وتستهدف هذه الضوابط إحكام الرقابة على عمليات منح التمويل، والتأكد من سلامة البيانات التي تستند إليها قرارات البنوك، فضلًا عن الحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى منح ائتمان بناءً على معلومات مضللة، بما يعزز الانضباط في القطاع المصرفي ويحمي حقوق الجهات المانحة للتمويل.

قانون البنك المركزي الحبس ومليون جنيه الغش الغش التلاعب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يستذكر موقفًا للرئيس الأسبق مبارك بشأن وزير الكهرباء ماهر أباظة

مرتبات أكتوبر

قبل الميعاد بيومين.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بعد تبكيرها

قطع المياه

من 6 مساءً حتى منتصف الليل.. انقطاع المياه عن 16 منطقة وضعفها في 3 أخرى بالقاهرة

المتهم

النيابة العامة في قضية صاحب بيت فاطم: المتهم استغل الضعف النفسي للمجني عليها

الصورة المتداولة

بعد شكاوى ضغط التقيييمات والواجبات| تلميذ ابتدائي يكتب: أمنيتي المدرسة تقع

قفزة جديدة في أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

بعد تجاوز الـ 6 آلاف.. قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر

وزيرة التنمية المحلية

«نزع ملكية أراضي محور حسب الله الكفراوي بالجيزة».. ننشر قرار التنمية المحلية بالوقائع المصرية

هالاند

برشلونة يبدأ مفاوضات لضم هالاند من السيتي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية: بيان شيخ الأزهر مبادرة عملية لاحتواء صراعات المنطقة

منتدى مصر 2026

وزير الأوقاف يناقش تجديد الخطاب الديني وتعزيز القيم المجتمعية بمنتدى مصر 2026

الدكتورة ثريا البدوي

ثريا البدوي: نداء شيخ الأزهر للوساطة يجسد دور الأزهر التاريخي في توحيد الأمة

بالصور

مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد

مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد
مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد
مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد

بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب

بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب
بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب
بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب

طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن خلال عشر دقائق فقط

طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن
طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن
طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن

قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك

قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك
قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك
قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك

فيديو

اسعار فستانين الجونة 2026

نصف مليون جنيه في فستان واحد .. أسعار صادمة لفساتين نجمات الجونة 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: فن الخط لغة حوار بين مصر والصين

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: شفرة الـ 2030 في كواليس هندسة الأمن القومي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان ينتظر

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من احتواء الصدمة إلى بناء المرونة.. مصر وأزمات الطاقة والغذاء والديون

د. مها محمد عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: ركائز المناعة الفكرية والوجدانية.. نحو مناعة فكرية وشخصية مستقلة

المزيد