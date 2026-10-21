قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معاقبة المتهم بالاعتداء على طفل ساحل سليم بالسجن المشدد 10 سنوات
رغم التراجع.. سعر الدولار قرب 54.50 جنيه بالبنوك اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026
مطار مرسى علم يستقبل 18 رحلة طيران دولية من أوروبا اليوم الأربعاء
إدارة ترامب تلغي أكثر من 300 ألف تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة
رئيس طرابزون سبور: محمد صلاح ضمن أفضل 3 لاعبين في العالم حاليًا
وزيرة التضامن: نعمل على تكافؤ الفرص التعليمية وندعم طلاب الأسر الأولى بالرعاية
وزيرة التضامن: منصة "أهل الخير" ركيزة محورية في إدارة منظومة الإطعام وحوكمتها
البنك المركزي المصري يدعم قدرات نظرائه بدول الكوميسا في دمج المخاطر المناخية
متى تنتهي المهلة الأخيرة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026 والشروط المطلوبة
جيش الاحتلال يزعم القضاء على أحد عناصر قوات النخبة في حماس
أجواء صيفية نهارًا وشتوية ليلًا.. تقلبات الخريف تضع المحاصيل الزراعية أمام اختبار صعب
كامل أبو علي يحسم الجدل حول ترشحه لرئاسة النادى المصري لمدة جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك المركزي المصري يدعم قدرات نظرائه بدول الكوميسا في دمج المخاطر المناخية

خلال الفعاليات
خلال الفعاليات
محمد يحيي

 استضاف البنك المركزي المصري، فعاليات البرنامج التدريبي حول "دمج المخاطر المناخية في اختبارات الضغوط الجزئية والكلية للبنوك المركزية"، وذلك بحضور 25 مشاركًا يمثلون 11 بنكًا مركزيًا من الدول الأعضاء بالكوميسا فضلًا عن وفد المعهد النقدي للكوميسا.

وجاء ذلك في إطار  دوره الريادي في تحقيق التكامل بين البنوك المركزية الإفريقية، وفى إطار التعاون المستمر مع المعهد النقدي للكوميسا (CMI).

تفاصيل الاجتماعات

وقد شهدت الفعاليات التدريبية، والتي استمرت لمدة خمسة أيام بمقر المعهد المصرفي المصري بالقاهرة،  مناقشات وأمثلة عملية ومشاركة التجارب والخبرات حول المخاطر المناخية وأثر دمجها في اختبارات الضغوط الجزئية والكلية باستخدام النماذج القياسية، فضلًا عن تطبيقات لهذه الاختبارات على مخاطر الائتمان والسيولة والتغيرات المناخية والعدوى بين البنوك.

وتضمن البرنامج جلسات متخصصة وتفاعلية قدمها محاضرون من قطاع مراقبة المخاطر الكلية، وقطاع الرقابة المكتبية، وإدارة الاستدامة بقطاع الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، تناولت الجوانب النظرية والتطبيقية لدمج المخاطر المناخية في أطر اختبارات الضغوط الجزئية والكلية، إلى جانب مناقشة التجارب والممارسات المختلفة وتبادل الخبرات بين ممثلي البنوك المركزية المشاركة حول التحديات المرتبطة بالمخاطر المناخية وتأثيراتها على القطاع المصرفي والاستقرار المالي.

وفي نهاية البرنامج، تمت صياغة مجموعة من المقترحات والتوصيات، والتي من شأنها تدعيم فهم أكبر وأعمق لأثر دمج المخاطر المناخية فياختبارات الضغوط على عمل البنوك المركزية بدول الكوميسا، تمهيدًا لمناقشتها على مستوى محافظي البنوك المركزية في اجتماعهم السنويالمقبل المزمع عقده في"مالاوى" نوفمبر 2026. 

البنك المركزي المصري اخبار مصر مال واعمال دول الكومسا البنوك المركزية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

هل ينقطع الإنترنت في مصر بسبب تهديدات إيران؟.. خبير أمن معلومات يكشف حقيقة استهداف كابلات مضيق هرمز

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء 21-10-2026

البطاطا البرتقالية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة؟ .. وهذه علاقتها بزيادة الوزن

كابلات الإنترنت

كابوس هرمز .. ما حجم الضرر الحقيقي لقطع كابلات الإنترنت؟

احمد خالد

رجلي سايبة خالص.. أحمد خالد يكشف تفاصيل إصابته في مباراة الزمالك وبترول أسيوط .. فيديو

الجيش الإثيوبي

انهيار الجيش الإثيوبي.. مقتل 1500 جندي خلال 48 ساعة من الاشتباكات مع جبهة تيجراي

أسعار الدواجن

البانيه بكام؟ .. تراجع أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 21-10-2026

محمد صلاح

هدفان دون مقابل .. خيبة أمل في «بشكتاش» بعد تألق محمد صلاح مع طرابزون سبور بالدوري التركي

ترشيحاتنا

ميزات الذكاء الاصطناعي

الهاتف الذكي لم يعد كالسابق.. إليك كيف تحول جهازك إلى شريك ذكي يدير حياتك

لامبورجيني ريفينتون رودستر

«لامبورجيني ريفينتون رودستر».. طائرة حربية مقاتلة متنقلة على عجلات

جنرال موتورز لانسينج جراند ريفير

جنرال موتورز توقف إنتاج السيارات في أكبر مصانع كاديلاك لمدة 18 شهرًا

بالصور

تصميم لافت .. إنجي المقدم تستعرض رشاقتها على السجادة الحمراء

إنجي المقدم
إنجي المقدم
إنجي المقدم

ريحة البيت مش بتروح رغم التنظيف؟ أماكن خفية ممكن تكون السبب

ريحة البيت مش بتروح رغم التنظيف؟ أماكن خفية ممكن تكون السبب
ريحة البيت مش بتروح رغم التنظيف؟ أماكن خفية ممكن تكون السبب
ريحة البيت مش بتروح رغم التنظيف؟ أماكن خفية ممكن تكون السبب

ماذا يحدث للجسم عند حبس العطس؟

ماذا يحدث للجسم عند حبس العطس؟
ماذا يحدث للجسم عند حبس العطس؟
ماذا يحدث للجسم عند حبس العطس؟

هنا شيحة تثير الجدل بإطلالتها على السجادة الحمراء

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

فيديو

صورة من للغطاء المكشوف

عقب استغاثة مواطن.. محافظ الإسكندرية يوجّه بتركيب غطاء غرفة مياه الشرب

الفريق محمود عادل فوزي - قائد القولت البحرية

قائد القوات البحرية: نؤمن مياهنا الإقليمية على مدار الساعة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متزايدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

المزيد