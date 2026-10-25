قومي حقوق الإنسان: زيارات مراكز الإصلاح والتأهيل تستهدف التحقق من تطبيق المعايير الدولية

أكد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الزيارات الميدانية لمراكز الإصلاح والتأهيل تأتي في إطار المهام الأساسية للمجلس، للتحقق من تطبيق المعايير الدولية داخل أماكن الاحتجاز، والوقوف على أوضاع النزلاء على أرض الواقع.

وأوضح محمد أنور السادات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن المجلس ينظم جولات مستمرة لزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مختلف أنحاء مصر، من خلال أعضائه، لمتابعة الأوضاع داخل هذه المراكز والتأكد من مدى الالتزام بالمعايير المعمول بها.

وأضاف أن المجلس يتلقى شكاوى من أهالي السجناء ومحاميهم من خلال لجنة الشكاوى، ويتابع ما يُثار بشأن وجود تجاوزات في بعض أماكن الاحتجاز، وهو ما يستدعي إجراء زيارات ميدانية للتحقق من هذه الشكاوى والوقوف على حقيقة الأوضاع.

وأشار إلى أن التحقق من تطبيق المعايير الدولية يشمل توفير الرعاية الصحية، والاهتمام بجودة الطعام ومياه الشرب، وإتاحة التريض والرياضة والأنشطة المختلفة للنزلاء، مؤكداً أن أعضاء المجلس لمسوا وجود هذه الجوانب خلال زياراتهم الميدانية.