محافظ الإسماعيلية يعتمد درجات تنسيق القبول بالمدارس الثانوية

اعتمد محافظ الإسماعيلية أكرم محمد جلال اليوم الاثنين درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام والفني على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسي المقبل.



وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أيمن موسى - في بيان صحفي - إنه تم تحديد مجموع 230 درجة للقبول بالصف الأول الثانوي العام و200 درجة للقبول لفصول الخدمات المسائية للثانوي العام.



وأضاف أن درجات تنسيق الثانوي العام تم تحديدها وفقا لمجموع درجات الناجحين وطبقا لدراسة الإحصاء التكراري حيث تم قبول 50% من الناجحين والبالغ عددهم 12 ألفا و600 طالب من إجمالي 25 ألفا و211 ناجحا في امتحانات الدور الأول.



وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية إلى أنه سيتم قبول الطلاب بالمدارس الفنية بالإدارات التعليمية كل حسب إدارته ولا يجوز للطالب التقدم بإدارة تعليمية غير الحاصل منها على الشهادة الإعدادية ما عدا بالمدارس التالية، ومنها المدارس غير الممثلة في الإدارات مثل (تكنولوجيا المعلومات – الإسماعيلية المعمارية الصناعية – الفندقية التجارية-المعدات الثقيلة- الفنية التجارية) ويمكن للطلاب الذين أتموا الشهادة الإعدادية التقدم لها من أي إدارة تعليمية، ومن يتخلف عن التقديم خلال تلك المرحلة يمكن التقديم خلال المرحلة الثانية بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني وإعلان الدرجات.



على صعيد آخر، أعلنت جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية نتائج امتحانات كلية العلوم الصحية التطبيقية للعام الأكاديمي الحالي بنسبة نجاح 75,6 % ، وفي المستوى الثاني 87 % ، بينما بلغت نسبة النجاح في المستوى الثالث 98,2 %.



وهنأ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الطلاب الناجحين بمختلف المستويات .. مشيدا بما حققوه من نتائج تعكس الالتزام والجهد المبذول طوال العام الدراسي ومؤكدًا حرص الجامعة على دعم منظومة التعليم والتدريب وفقًا لأحدث المعايير الأكاديمية والمهنية، بما يسهم في إعداد خريجين مؤهلين لمتطلبات سوق العمل في مجالات العلوم الصحية التطبيقية.

