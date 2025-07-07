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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اعرف الطرق البديلة .. محافظ المنوفية يعقد اجتماعاً موسعاً لمناقشة الاليات والاجراءات التنظيمية بغلق الطريق الاقليمي

اجتماع محافظ المنوفية
اجتماع محافظ المنوفية
مروة فاضل

 عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعا موسعاً لمناقشة واستعراض عددا من الخطوات والإجراءات التنظيمية بهذا الشأن .

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن أشمون والباجور ومنوف، مدير مشروع المواقف، وكيل إدارة مرور المنوفية.

وخلال اجتماعه، شدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الحملات المرورية في مناطق اعمال الصيانة والتحويلات والمحاور البديلة وإلزام السائقين بالسرعة المقررة وعدم السير عكس الاتجاه ، موجهاً مدير مشروع المواقف بضرورة متابعة خطوط السير والالتزام بالحمولة المقررة بما يساهم في زياده معدلات السلامة والامان.

حيث من المقرر غلق الطريق الاقليمي بدءاً من الساعة السادسة صباحاً غداً الثلاثاء الموافق 8/7/2025 ولمدة أسبوع بصفة مؤقتة لحين تحسين ورفع كفاءة وسائل الأمن والسلامة على أن تكون مسارات المركبات خلال فترة الغلق على المحاور البديلة على النحو التالي :

القادم من مناطق أشمون والباجور ومنوف يسلك طريق القناطر الخيرية القديم ، والقادم من الإسكندرية الزراعي يسلك الطريق الاقليمي في الاتجاه الصحراوي، حتى محور الضبعة ومنه للطريق الاوسطي ، القادم من بلبيس يسلك الطريق الأوسطي أو محور العبور ، القادم من الإسماعيلية الصحراوي يسلك محور 30 يونيو أو الاوسطي ، القادم من الاسماعيلية الزراعي يسلك الطريق الأوسطي .

 كما سيتم إستخدام خطوط بديلة للطريق الاقليمي لتيسير الحركة المرورية خلال فترة الغلق على النحو التالي:  

شبين الكوم – أكتوبر يسلك الزراعي ثم الدائري ، الباجور – المؤسسة يسلك القناطر الاصلي القديم ، الباجور – بنها يسلك اسطنها الزراعي ، الباجور – أكتوبر يسلك القناطر ثم الدائري ، أشمون – المؤسسة يسلك القناطر ، أشمون – أكتوبر يسلك القناطر ثم الدائري ، أشمون – السادات يسلك شما – منوف – كفر داود ، منوف – المؤسسة يسلك القناطر ، منوف – أكتوبر يسلك القناطر ثم الدائري ، سرس الليان  – أكتوبر يسلك القناطر ثم الدائري ، سرس الليان – المؤسسة يسلك القناطر ثم الدائري ، الشهداء – أكتوبر يسلك شبين الكوم ثم الزراعي ثم الدائري.

وفي نهاية الاجتماع أكد محافظ المنوفية، على أنه لن يتهاون في اتخاذ أي إجراءات من شأنها الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ، موجهاً الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الصادرة بهذا الشأن وتذليل العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم لحين الانتهاء من أعمال الصيانة ودخوله الخدمة أمام المواطنين وفق الخطط الزمنية المقررة.

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