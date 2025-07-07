خروج عربة قطار عن القضبان في المنوفية.. وتوقف الحركة وجهود لرفع آثار الحادث.. شاهد

تواصل هيئة السكة الحديد ومجلس مدينة قويسنا في رفع آثار حادث خروج عربة قطار عن القضبان علي خط القاهرة الإسكندرية أمام قرية عرب الرمل في محافظة المنوفية.

جاء ذلك عقب خروج الغربة الأولي لقطار القاهرة رقم 906 أثناء مروره بمحطة عرب الرمل مما ادي الي توقف القطار.

وتبين عدم وجود اصابات وتم نزول الركاب وتوفير مواصلات لهم لنقلهم الي محطة رمسيس بالقاهرة.

وتوقفت الحركة عن الطريق حيث تم سحب باقي القطار عن مكان الحادث وجارى اصلاح العطل وإعادة تسيير حركة القطارات علي الخط.

وتم الدفع بمعدات ثقيلة وفنيين متخصصين للعمل على رفع العجلة المتضررة وإعادة القطار لمساره الطبيعى، تمهيدًا لاستئناف الحركة.