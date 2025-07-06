محافظ المنوفية: ضبط أكثر من 2700 كرتونة مواد غذائية بدون مستندات

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات لمتابعة منظومة الأسعار وضبط السلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين .

وتمكنت اليوم الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية من تحرير 101 محضر تمويني، تنوع ما بين 68 محضر مخالفات مخابز و 33 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار .

وأشار المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين بالمنوفية، إلي أنه من أبرز المخالفات تحرير محضر جنح ضد صاحب مخزن مواد غذائية بأشمون وتم ضبط كمية قدرها 2500 كرتونة مقرمشات بدون مستندات ومجهولة المصدر، كما تم تحرير محضرين جنح بمركز تلا ضد أصحاب محلات بقالة بناحية زنارة لعدم الإعلان عن الأسعار بقصد التربح بدون وجه حق .

كما أوضح " عز الدين " أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية ، تم تشكيل حملة مكبرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف للمرور على المحلات التجارية ، وتم تحرير 3 محاضر ضد أصحاب محلات العطارة وبيع اللحوم المجمدة والبقالة لعدم وجود فواتير وتم التحفظ على 10 كرتونة خل ، 15 كرتونة لحوم جاموسي مشفى ، 200 كرتونة آيس كريم وتم العرض علي النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري وتكثيف الحملات التموينية للتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .