وكيل وزارة الصحة بالمنوفية يتفقد مصابي حادث الطريق الإقليمي بمستشفى الباجور العام

زار الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، بجولة تفقدية لمستشفى الباجور العام للاطمئنان على الحالة الصحية للمواطنين المصابين في حادث الطريق الإقليمي بمنشآة القناطر .

وقد كان في إستقباله خلال الزيارة الدكتور محمد إبراهيم، مدير عام المستشفى، حيث تم متابعة جميع الحالات والاطلاع على تقارير الفرق الطبية وتقديم الدعم اللازم للفريق المعالج لضمان توفير أعلى درجات الرعاية الطبية للمصابين.

أكد وكيل الوزارة على تقديم كل سبل الدعم الطبي والنفسي للمصابين وذويهم، مشيدًا بجهود الطاقم الطبي والتمريضي في التعامل الفوري مع الحادث.