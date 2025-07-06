محافظ المنوفية يصرف مساعدة لحالة إنسانية بقويسنا وجراحة لمريض بمنوف

واصل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه لقاءاته اليومية بالمواطنين لاتخاذ إجراءات عاجلة وفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة .

حيث إستهل محافظ المنوفية لقائه بالإستماع لشكوى مواطن من إحدى دور المسنين ومريض قلب يتضرر من مدير الدار ،وعلي الفور وجه المحافظ إدارة الشئون القانونية بالتحقيق في الأمر واتخاذ اللازم والعرض عليه مراعاة لظروفه الصحية .

كما قرر المحافظ صرف مساعدة مالية عاجلة ومواد غذائية له مراعاة لظروفه الاجتماعية والمعيشية الصعبة .



كما إستمع المحافظ لمواطنة من منوف تعانى من ظروف صحية صعبة تحتاج إلى تدخل جراحى وليس لديها مصدر دخل ثابت ولا تقدر على تحمل تكاليف العملية وعلى الفور كلف محافظ المنوفية بالتنسيق مع أحد المستشفيات لبحث إمكانية إجراء العملية الجراحية لها .

فيما وجه محافظ المنوفية الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالديوان العام بإجراء معاينة على الطبيعة وفحص شكوي مواطن من ناحية تلا يتضرر من من تعنت مسئولى التنظيم بالوحدة المحلية لوجود عدد من المخالفات بالتعدى وغلق شارع بالمخالفة للمخطط التفصيلى.



وخلال اللقاء ، كلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بفحص عدد من الشكاوى والنزول الميداني و المعاينة على الطبيعة أحدهما شكوى لمواطنة من ناحية حى شرق شبين الكوم تتضرر من استخراج قرار إزالة للعقار الكائنة به من قبل الحى ، وأخرى لمواطنة من ناحية فيشا الكبرى بمنوف تتضرر من مسئولى الوحدة المحلية لعدم اتخاذ اللازم نحو وجود مخالفات بالتعدى على الشارع العام بالمخالفة للقانون ،وشكوى لمواطن من ناحية سلامون قبلى بالشهداء يتضرر من مسئولي مجلس إدارة إحدى مراكز الشباب لاتخاذه قرارات بالمخالفة للوائح المنظمة دون الرجوع للجمعية العمومية .



ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على إستمرار عقد لقاءاته اليومية بالمواطنين من أبناء وأهالي المحافظة للتعامل الفورى مع شكواهم،مؤكداً بأن جميع الأجهزة الخدمية والتنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها لتقديم خدمة أفضل للمواطن.