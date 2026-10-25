من 3 مطارات.. إيركايرو تمد تعليق رحلاتها الجوية إلى ميناء الملك خالد الجوي

أعلنت شركة ايركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، استمرار تعليق التشغيل لرحلاتنا الجوية من وإلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، من مطارات القاهرة وأسيوط وسوهاج حتى يوم السبت 31 أكتوبر الحالي، وذلك في ضوء الإجراءات التشغيلية المؤقتة بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وبالتنسيق مع سلطات الطيران المدني السعودي.

رحلات شركة ايركايرو

وطالبت "إيركايرو"، الركاب، بالتواصل مع الشركة أو الوكيل السياحي، ومتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الشركة؛ لمعرفة آخر التحديثات.

وناشدت الشركة، العملاء الحاجزين على رحلات الرياض، بالتواصل مع الشركة أو وكيلهم السياحي؛ للاستعلام عن آخر الإجراءات المتعلقة بحجوزاتهم، ومتابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن الشركة.

وأشارت إلى أنهم يمكنهم الاستفسار والتواصل، من خلال الوسائل المتوفرة عبر موقعها الرسمي.