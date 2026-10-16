إيركايرو تمدد تعليق رحلاتها إلى مطار خالد الدولي بالرياض حتى 20 أكتوبر الحالي

أعلنت شركة إيركايرو عن استمرار تعليق كافة رحلاتها الجوية المتجهة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض من مطارات القاهرة وأسيوط وسوهاج إلى يوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر، وذلك لحين عودة التشغيل الاعتيادي للمطار.

ويأتي القرار بالتنسيق مع سلطات الطيران المدني بالمملكة العربية السعودية في ضوء الإجراءات التشغيلية المؤقتة المتعلقة بحركة النقل الجوي من وإلى المطار.

وتتابع إيركايرو المستجدات أولًا بأول.

وناشدت الشركة العملاء الحاجزين على رحلات الرياض التواصل مع الشركة أو وكيلهم السياحي للاستعلام عن آخر الإجراءات المتعلقة بحجوزاتهم، ومتابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن الشركة.

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