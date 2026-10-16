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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إيركايرو تمدد تعليق رحلاتها إلى مطار خالد الدولي بالرياض حتى 20 أكتوبر الحالي

ايركايرو
ايركايرو
نورهان خفاجي

أعلنت شركة إيركايرو عن استمرار تعليق كافة رحلاتها الجوية المتجهة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض من مطارات القاهرة وأسيوط وسوهاج إلى يوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر، وذلك لحين عودة التشغيل الاعتيادي للمطار.

ويأتي القرار بالتنسيق مع سلطات الطيران المدني بالمملكة العربية السعودية في ضوء الإجراءات التشغيلية المؤقتة المتعلقة بحركة النقل الجوي من وإلى المطار.

وتتابع إيركايرو المستجدات أولًا بأول.

وناشدت الشركة العملاء الحاجزين على رحلات الرياض التواصل مع الشركة أو وكيلهم السياحي للاستعلام عن آخر الإجراءات المتعلقة بحجوزاتهم، ومتابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن الشركة.
للاستفسارات والتواصل:
2727 من أي هاتف محمول داخل مصر
090072727 من أي خط أرضي داخل مصر
مكاتب إيركايرو ووكلاؤنا بالخارج
الموقع الإلكتروني: https://aircairo.com
إيركايرو.. سلامة عملائنا وراحتهم تأتي دائمًا في مقدمة أولوياتنا.

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