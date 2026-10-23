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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لدعم نشاط الصيانة.. رئيس إيركايرو تنضم إلى منظمة IATP الدولية

شركة إيركايرو
شركة إيركايرو
نورهان خفاجي

في أجواء يسودها التقدير والاعتزاز، وبالتزامن مع احتفالات إيركايرو بعيدها الثالث والعشرين، تسلّم حسين شريف، رئيس مجلس إدارة شركة إيركايرو، شهادة انضمام إيركايرو للIATP من المهندس عصام حنفي، رئيس منظمة IATP الدولية، تقديرًا لانضمام الشركة إلى المنظمة الدولية لشركات الطيران المتخصصة في الصيانة والدعم الفني، في خطوة تعكس مكانة إيركايرو المهنية وتطور قدراتها الفنية والتشغيلية على المستوى الدولي.

و قد جاء انضمام إيركايرو للمنظمة خلال مشاركتها في اجتماعات الدورة الـ134 لمنظمة IATP، التي عُقدت بمدينة جوانزو الصينية خلال شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة واسعة من كبرى شركات الطيران العالمية، إلى جانب الجهات المتخصصة في خدمات الصيانة والدعم الفني والهندسي وقطع غيار الطائرات.

ويكتسب هذا الانضمام أهمية خاصة لتزامنه مع احتفالات إيركايرو بمرور 23 عامًا على تأسيسها، بما يجسد مسيرة الشركة الحافلة بالعمل والتطوير، ويعكس ما حققته من تقدم في بناء منظومة تشغيلية وفنية قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في صناعة الطيران المدني، وتعزيز حضورها ضمن المنظمات والشبكات الدولية المتخصصة.

وخلال المناسبة، أعرب الأستاذ حسين شريف، رئيس مجلس إدارة إيركايرو، عن اعتزازه بهذه العضوية، مؤكدًا أن الانضمام إلى منظمة IATP يمثل خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة الشركة، ويعزز فرص التعاون مع كبرى شركات الطيران العالمية، والاستفادة من الخبرات الفنية والحلول التشغيلية المتقدمة التي توفرها المنظمة، بما يدعم جاهزية أسطول إيركايرو، ويرفع كفاءة التشغيل، ويسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء.

وأضاف أن عضوية المنظمة تتيح للشركة توسيع شبكة علاقاتها الدولية، وبناء شراكات فنية جديدة، وتبادل الخبرات والإمكانات مع الشركات الأعضاء، فضلًا عن مواكبة أحدث التطورات في صناعة الطيران والمشاركة في المبادرات التي تستهدف تطوير خدمات الصيانة والدعم الفني وتعزيز كفاءة التشغيل على المستوى العالمي.

من جانبه، أعرب المهندس عصام حنفي، رئيس منظمة IATP، عن تقديره لانضمام إيركايرو إلى المنظمة، مشيرًا إلى أن الشركة تقدمت بطلب الانضمام، وحصلت على الموافقة الرسمية للعضوية الفاعلة اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2026. وأكد أن انضمام إيركايرو يمثل إضافة إلى شبكة التعاون الدولي للمنظمة، في ضوء ما تمتلكه الشركة من خبرات مهنية متراكمة ومسيرة تمتد على مدار 23 عامًا في مجال الطيران المدني.

وفي سياق متصل، أكد المهندس طارق غلام، رئيس قطاع الهندسة والصيانة بإيركايرو، أن الانضمام إلى منظمة IATP يتيح الاستفادة من منظومة دولية متكاملة للدعم الفني، تشمل تبادل قطع الغيار من خلال شبكة تضم نحو 900 محطة حول العالم، إلى جانب توفير حلول عاجلة لحالات توقف الطائرات عن التشغيل (AOG – Aircraft on Ground) على مدار الساعة، بما يسهم في تقليل فترات التعطل وتعزيز جاهزية الأسطول.

كما أوضح المهندس طارق غنيم، مستشار رئيس قطاع الهندسة والصيانة، أن خدمات المنظمة تشمل تبادل خدمات الصيانة الخفيفة في مئات المطارات الدولية، وإتاحة أطقم ومعدات فنية متخصصة للتعامل مع الأعطال والحوادث
يُذكر أن تجمع الخطوط الجوية الفني الدولي (IATP)، الذي تأسس عام 1948، يُعد شبكة دولية للتعاون الفني بين شركات الطيران، ويهدف إلى تعزيز السلامة التشغيلية ورفع كفاءة عمليات الطيران، من خلال تبادل الموارد الفنية، بما يشمل خدمات صيانة الخطوط، وقطع غيار الطائرات، والمعدات الفنية، ودعم الطائرات المتوقفة عن التشغيل بسبب الأعطال، بما يسهم في تقليل فترات التوقف وتحسين كفاءة التشغيل.

ايركايرو للIATP منظمة IATP الدولية شركات الطيران

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