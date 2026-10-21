إيركايرو تدعم ضباط المراقبة الجوية بـ 5 ملايين جنيها لدعم جهود التدريب

شاركت شركة إيركايرو نادي ضباط المراقبة الجوية المصري احتفاله السنوي باليوم العالمي للمراقب الجوي، بحضور قيادات شركة إيركايرو برئاسة حسين شريف، رئيس مجلس الإدارة.

يأتي ذلك في إطار حرصها على تعزيز التعاون والتكامل مع مختلف الجهات العاملة في قطاع الطيران المدني المصري، وتقديرًا للدور الحيوي الذي يقوم به رجال المراقبة الجوية في تأمين وسلامة الحركة الجوية.

وتأتي مشاركة إيركايرو تقديرًا للدور المحوري الذي يؤديه المراقبون الجويون باعتبارهم أحد الركائز الأساسية لمنظومة سلامة الطيران، وما يتحملونه من مسؤوليات دقيقة تتطلب أعلى مستويات الكفاءة والاحترافية واليقظة المستمرة لضمان انسيابية الحركة الجوية وسلامة الطائرات والمسافرين، فضلًا عن إسهاماتهم في دعم نمو قطاع الطيران المدني المصري وتعزيز قدرته على مواكبة التطورات العالمية.

وفي لفتة تعكس تقدير إيركايرو لجهود المراقبة الجوية ودعمها المستمر لتطوير الكوادر البشرية بالقطاع، أعلن الأستاذ حسين شريف، رئيس مجلس إدارة إيركايرو، تخصيص مبلغ خمسة ملايين جنيه مصري من ميزانية إيركايرو لدعم نادي ضباط المراقبة الجوية المصري، للمساهمة في جهود تطوير منظومة التدريب ورفع كفاءة ضباط المراقبة الجوية، بما يدعم الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أحد أهم مقومات التميز والاستدامة في صناعة الطيران.

وشهد الاحتفال كذلك تجديد بروتوكول التعاون بين شركة إيركايرو ونادي ضباط المراقبة الجوية المصري، تأكيدًا على استمرار الشراكة بين الجانبين، وتعزيز التنسيق والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ونشر ثقافة السلامة والوعي المهني بين العاملين، وتبادل الخبرات والمعرفة، ودعم تطبيق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة في صناعة الطيران.

وصرح حسين شريف، رئيس مجلس إدارة إيركايرو، قائلًا:

«يسعدنا أن نشارك أبطال المراقبة الجوية المصرية احتفالهم باليوم العالمي للمراقب الجوي، تقديرًا للدور الوطني والمهني بالغ الأهمية الذي يقومون به في حماية الأجواء المصرية وضمان سلامة الحركة الجوية. فالمراقب الجوي يمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة الطيران، ويؤدي مسؤولية دقيقة تتطلب علمًا وخبرة ويقظة مستمرة، بما يستحق منا جميعًا كل التقدير والاعتزاز.

وانطلاقًا من إيمان إيركايرو بأهمية التكامل بين مختلف مؤسسات قطاع الطيران المدني، فقد قررنا تخصيص خمسة ملايين جنيه مصري لدعم نادي ضباط المراقبة الجوية، والمساهمة في تطوير برامج التدريب ورفع كفاءة الكوادر المتخصصة. ونؤكد أن دعمنا للعنصر البشري هو استثمار حقيقي في مستقبل الطيران المصري، وفي تعزيز أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية. كما نعتز بتجديد بروتوكول التعاون مع نادي ضباط المراقبة الجوية المصري، بما يفتح آفاقًا أوسع للعمل المشترك وتبادل الخبرات ونشر الوعي بأفضل الممارسات المهنية، ويعزز أواصر التعاون بين إيركايرو وجميع الجهات المعنية بمنظومة الطيران المدني».

ومن جانبه، أعرب السيد محمد عبد المنعم محمد، رئيس مجلس إدارة نادي ضباط المراقبة الجوية المصري، عن سعادته وتقديره لمشاركة إيركايرو وقياداتها في الاحتفال باليوم العالمي للمراقب الجوي، مؤكدًا أن هذه المشاركة تعكس عمق التعاون والتكامل بين مؤسسات قطاع الطيران المدني المصري، وتؤكد أهمية توحيد الجهود لدعم الكوادر المتخصصة والارتقاء بمستويات التدريب والتأهيل المهني.

كما أشاد بالتعاون القائم مع ايركايرو والذي يمثل خطوة إيجابية تعزز اهتمام الجانبين بالعنصر البشري، وتدعم جهود إعداد كوادر قادرة على التعامل مع المتطلبات المتزايدة لصناعة الطيران والتطورات المتلاحقة خاصة في أنظمة إدارة الحركة الجوية. وأكد تطلعه إلى أن يسهم تجديد بروتوكول التعاون في توسيع مجالات العمل المشترك وتحقيق المزيد من المبادرات التي تخدم العاملين بالقطاع وتدعم منظومة الطيران المدني المصري.

وتؤكد هذه الخطوة التزام إيركايرو بدورها كشريك فاعل في دعم منظومة الطيران المدني المصري، انطلاقًا من رؤيتها التي تضع سلامة الطيران وتطوير الكفاءات البشرية وتعزيز التعاون المؤسسي في مقدمة أولوياتها، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي مهم لصناعة النقل الجوي، ويدعم مسيرة التطوير المستمر لهذا القطاع الحيوي.