وزير الأوقاف: الاحتفال بالمولد ليس دجلًا ولا شعوذة ومن خالف نعلمه برفق

قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إن الاحتفال بالمولد ليس دجلًا ولا شعوذة ولا خرافة ولا تصرفات خارجة عن نمط الشريعة، وما يراه البعض من تصرفات خارجة تعتبر تصرفات يعلم الجميع أنه خارج عن أدب الشريعة وعلى أهل العلم تعليمه وإفهامه برفق.

وأضاف وزير الأوقاف في كلمته خلال الاحتفال بمولد السيد البدوي، بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، أن هناك فارق كبير بين هذه المخالفة عن غير معرفة أو لمرض عنده، وبين آخر يتطرف ويكفر ويحمل السلاح ويقتل ويروع الآمنين.

الاحتفال بمولد السيد البدوي

وتابع: هذا الإنسان الذي جاء إلى المولد وتصدر منه هذه الأفعال والتصرفات، ما جاء إلا إنه محب وسافر من بلده قاصدا المولد وتحمل مشقة السفر بحب للسيد البدوي.

وأكد وزير الأوقاف، أن السيد البدوي علمنا الصدق فلا نكذب وعلمنا الأمانة فلا نخون، وعملنا التعلق بالله والأدب مع الله، فلا نعصي الله، وعملنا كذلك حب الوطن حتى لا نقصر في حب بلدنا.

ووجه وزير الأوقاف رسالة لرواد السيد البدوي: حافظوا على بلدكم وخلوا بالكم من مصر ولا تسمحوا لإنسان أن يملأ قلوبكم شك أو حيرة أو يأس أو نزاع أو خلاف، متسلسلا من السوشيال ميديا.

وأكد وزير الأوقاف، أن وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية ونقابة الأشراف ومشيخة الطرق الصوفية، جميعا يصطفون خلف الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ونصطف جميعا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي.